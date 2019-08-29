中枢神经系统感染是指各种病原体侵犯中枢神经系统，如脑与脊髓实质、被膜及血管所引起的急性、亚急性或慢性炎症性疾病。脑炎、脑膜炎便是其中常见的。脑膜炎系指软脑膜的弥漫性炎症性改变。由细菌、病毒、真菌、螺旋体、原虫、立克次体、肿瘤与白血病等各种生物性致病因子侵犯软脑膜和脊髓膜引起。脑炎是指脑实质受病原体侵袭导致的炎症性病变。绝大数的病因是病毒，也可由细菌、霉菌、螺旋体、立克次氏体、寄生虫等感染引起。

2019年9月2日（周一）下午2:00，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院第一医学中心神经内科主任医师张家堂进行视频和图文直播，提高对中枢神经系统感染性疾病的认识，做到预防、早期诊断和及时治疗，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

张家堂，解放军总医院神经内科副主任，主任医师，教授，博士研究生导师，医学博士。中国医师协会神经病学分会神经感染性疾病专业委员会副主任委员；中华医学会神经病学分会感染与脑脊液学组委员；中华医学会神经病学分会神经重症协作组委员。

擅长： 中枢神经系统感染；脑血管病精准防治；神经重症；神经心理。

出诊时间：周三上午、周四下午专家门诊，周三下午特需门诊。

中枢神经系统感染病人常常发生昏迷、抽搐、瘫痪、感觉异常、吞咽困难和大小便障碍等症状。由于昏迷、瘫痪，病人不会咳嗽、翻身，故容易并发肺炎和压疮。由于突发抽搐可导致窒息，小便障碍易并发泌尿道感染，这些并发症能延长病程和加重病情

治疗

多年来只能给病人以支持和对症治疗。主要是消灭或抑制病原体，这常常需要外力的介入，如抗菌药物以及清除病灶等。激发或促使机体的体液及细胞免疫机制有适度的改善，以增强防御及修复能力也很重要。另外，校正或调节病理生理机制以减轻炎性反应对靶器官的损害，保护脑的功能，注意水电解质的平衡等亦是冶疗的极为重要的辅助手段。

预后

近年对疾病过程中的细胞与体液免疫逐渐增加了认识，因而，对CNS感染发病机制和病理生理变化也有了更多的了解。由于免疫反应的不同，同一致病因子在不同人身上有的致病很轻，有的很重，有的出现反复。在治疗控制感染源时，亦要考虑免疫反应造成的损害及提高机体的免疫能力。

预防

1、要合理调整饮食，既要保障营养全面，又要防止营养过剩，导致肥胖。忌烟、酒。还要加强体育锻炼，因为锻炼有利于人体增强心肺功能，改善血液循环系统、呼吸系统、消化系统的机能状况，提高抗病能力，增强有机体的适应能力。

2、日常生活要注意及时护理，坚持肢端功能锻炼，可以进行握力、屈伸、旋转等。日常护理及保健过程中肢端需要做到保暖，又要预防烫伤。急性感染期除四肢瘫痪还可伴呼吸肌麻痹，应立即送医院抢救。

3、还要避免长期接触化学之类的毒物，避免长期接触化学毒物。对于长期服用异烟肼、苯妥英钠、氯喹、磺胺等药物的病人，一旦发现本病征兆，应立即停药，去医院询问医生，对症治疗。

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