新冠肺炎重症或可提前预警

近日，华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸内科专家团队在《中华结核和呼吸杂志》上发表论文。论文指出了新冠肺炎患者血清中炎症相关细胞因子与病情严重程度的相关性，建议若两种血清炎症细胞因子升高，要高度警惕患者转为重症。

谈及重症新冠肺炎，经常会提起炎症风暴，尤其是有些患者在住院一两周时病情会突然恶化。早期发现或预测炎症风暴，并及时进行干预，对重症及危重症肺炎的转归可能会有一定影响。

武汉同济医院呼吸内科专家团队根据相关诊疗标准，分析了新冠肺炎疫情开始流行时的病例资料，将29名患者分为普通型（15名）、重症（9名）和危重症（5名）3组，检测各组患者血清中炎症相关细胞因子及其他反映病情变化标志物的表达水平，比较和分析3组患者血清中上述各指标变化的规律及其与疾病临床分型的关系。结果发现，3组患者血清中，白细胞介素-2受体（IL-2R）、IL-6表达水平差异均具有统计学意义（P<0.05），IL-2R、IL-6表达水平与病情的严重程度有明显的相关性——病情越重表达水平越高。这意味着，医生通过监测患者血清中IL-2R、IL-6表达水平，可能有助于预测新冠肺炎的严重程度和预后，从而提早进行干预。

武汉同济医院专家推测，IL-2R和IL-6参与了2019-nCoV肺炎的发生发展过程，可作为预后评价的参考指标和治疗靶点之一（如特异性抗体等）。

据悉，未来，武汉同济医院将在大样本患者的血清中检测炎症因子的表达水平并评价其临床意义，以期进一步验证本研究结论。同时，深入研究寻找可能的干预手段，减轻过度炎症反应，为临床上治疗重症或危重症的新冠肺炎提供思路。（记者张磊 特约记者蔡敏）