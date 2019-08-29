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盛夏吃苦瓜 解暑又养颜

曾繁莹

2019年08月29日08:44 来源：广州日报

苦瓜，因其味苦而得名，其虽苦但苦中带甘，清香可口，向来被人们视为难得的食疗佳蔬。民间自古就有“苦味能清热”“苦味能健胃”之说。中医认为：苦瓜味苦，性寒冷，能清热解毒，润燥生津，尤其在暑天里食用最好。苦瓜的微苦吃后能刺激人体唾液、胃液分泌，令人食欲大增，清热解暑。相传，苦瓜约在明代初期传入我国南方，它的茎、叶、花和果实都十分奇特，可作观赏植物栽培，形如瘤状突起，又称癞瓜；瓜面起皱纹，似荔枝，遂又称锦荔枝。而广东人讲究意头，苦瓜名中带“苦”字，粤人又唤其做凉瓜。

苦瓜中含有的苦瓜甙和苦味素能增进食欲，因此具有健脾开胃，促进饮食的功效。苦瓜的新鲜汁液，含有苦瓜甙和类似胰岛素的物质，具有良好的降血糖作用。

苦瓜虽味苦，与其他食材一同入汤后，能吸收其他食材鲜美之味却不令其苦味传开，故苦瓜亦被称作“君子之菜”。在广州的食鸡专门店中，就有师傅用去囊的苦瓜作炖盅的“内胆”，把瘦肉球和纯净水放入其中炖，虽然出炉时苦瓜由于热处理时间过久而色泽变淡，但是苦瓜的风味倒是真正融入汤中，喝完汤，连“内胆”也可以一起吃掉。（作者曾繁莹）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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