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为啥阿司匹林空腹吃

2019年08月28日15:43 来源：人民网-生命时报

北京读者林女士问：我今年69岁，血脂偏高，有动脉粥样硬化，医生让我长期服用阿司匹林。请问这个药一定要在早上和空腹吃吗？

首都医科大学宣武医院神经内科主任医师郭静解答：阿司匹林作为抗凝血药，通过抑制血小板聚集，从而达到阻止血栓形成的作用。对于长期服用阿司匹林的患者，早晚服药没有太大区别，不管是晨起服药，还是睡前服药，药效都是持续发挥的。

建议空腹服用，让阿司匹林肠溶片快速到达肠道，在肠中崩解，这有利于药物吸收。而饭后服用，食物使胃内的酸性环境发生变化，肠溶膜易被破坏，会增加药物对胃黏膜的刺激性。

此外，最应牢记的是长期服用，不要擅自停药。每天服用阿司匹林可以抑制新生血小板聚集，有聚集功能的血小板90%被抑制，就能发挥预防心血管疾病突发事件。若擅自停用阿司匹林48小时，则体内血小板抑制率低于80%，防止心血管疾病突发事件的保护作用即丧失。只要服用过程中无明显出血，就应坚持服用。

(责编：李轶群、杨迪)


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