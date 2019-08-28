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紫杉醇，口服效果更好

董长喜

2019年08月28日15:37 来源：人民网-生命时报

不久前，美国一项新药临床试验结果表明，紫杉醇口服剂型在治疗转移性乳腺癌时，其疗效显著优于传统的静脉注射型紫杉醇。

据了解，这一口服剂型基于一种新型的名为P-糖蛋白抑制剂的药物成分。P-糖蛋白是一种活跃于胃肠道表面的转运蛋白，多种抗癌药物都是该蛋白的底物。当口服时，抗癌药物被P-糖蛋白运送回胃肠道，进而限制其吸收。而加了P-糖蛋白抑制剂的紫杉醇口服剂型，可以局部抑制肠道中P-糖蛋白的活性，在提高药物吸收的同时，还减少对身体其他部位的副作用。紫杉醇是临床上应用广泛的化疗药。随机对照的临床实验数据表明，紫杉醇与P-糖蛋白抑制剂结合制成的口服剂型单药治疗，与静脉注射给药方案相比，在疗效方面有显著的提高。口服紫杉醇组的总缓解率为36％，而静脉注射紫杉醇组为24％。

此外，口服紫杉醇组的神经病变发生率和严重程度低于静脉注射紫杉醇组，脱发、关节痛和肌痛的发生率也较低。（董长喜）

(责编：李轶群、杨迪)


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