主讲人：浙江大学医学院附属第二医院乳腺外科副主任医师 陶思丰

有一部分女生，无缘无故胳肢窝下多了两坨肉，尤其是夏天穿稍微修身点的衣服就暴露了，令人烦恼不已。今天就从健康的角度，好好谈谈副乳。

1.什么是真正的副乳？真性副乳：具有腺体组织，它和正常乳房一样，受各种性激素的影响，也可在月经来前出现肿胀、胀痛，而实质无乳头和乳晕；假性副乳：仅仅是腋窝前的乳房外上象限皮下脂肪增多，戴上乳罩通常呈突出下垂状态。

由此可见，真正意义上的副乳，一定要有乳腺组织或者乳头才能称得上，单纯的肉太多，被内衣挤出两个小包儿，这只能说明你胖了。

2.副乳有危害吗？副乳没有实质危害，主要坏处就是影响美观。

3.副乳会增生吗？当然会。副乳本质上也是乳腺组织，一样会增生，也会有增生疼痛，但和正常乳腺组织增生一样，并不是什么大不了的事情，无需特别处理。

4.副乳会不会增加癌变风险？不会。副乳和正常乳腺组织的癌变风险相似，有些机构过度宣传副乳病变可能，其实是为了诱导患者消费，购买美容健康项目，大家一定要学会鉴别。

5.按摩能去副乳吗？从本质上讲，副乳就是乳腺组织，想用按摩方式把它除掉是不可能的。因此，不要相信一些医美机构的按摩法。

6.内衣能够除副乳？收副乳？有些文胸广告称，自家产品能除副乳，戴上一段时间，副乳就没了，这都是假象。还有的广告比较收敛，宣传文胸有收拢副乳的作用，戴上后副乳就看不出来了，凭多年的解剖学知识，实在很难想象，怎样才能把副乳组织收进文胸里？就算真塞进去了，随便一个扩胸运动或者跑跳，不就逃出来了吗？所以不要轻易相信广告内容。

7.副乳需要手术吗？一般的副乳没有危害，所以没有手术的必要。但某些情况下，还是可以考虑手术切除副乳：

（1）疼痛难忍、月经期的任何时候都很疼，而且药物无法缓解；

（2）副乳出现肿物；

（3）副乳较大，影响日常外观，出于美容的要求，可以考虑手术。

除了以上三种情况，都没有手术的必要。

8.哺乳期，副乳肿胀怎么办？哺乳期时，部分副乳组织可能出现泌乳反应，从而肿胀，这个时候一定不能揉。按摩会促进进一步泌乳，而且可能造成肿胀组织损伤从而出现炎症反应，应适当冷敷，副乳就会慢慢终止泌乳反应。▲