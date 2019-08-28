受访专家：中国医学科学院阜外医院心律失常三病区主任医师 唐 闽

近年，高血脂患者呈年轻化趋势，他们有共同的特点，就是爱吃油腻食物、暴饮暴食、酗酒。当我们食用大量脂肪类食物，特别是动物性脂肪食物后，身体内的甘油三酯水平就会明显升高，容易形成“高甘油三酯血症”。

中华医学会心血管病学分会预防学组撰写的《动脉粥样硬化患者甘油三酯升高的管理中国专家共识》（以下简称《共识》）指出，中国18岁以上成人居民中，有33.97%的人血脂异常，较10年前患病率大幅升高，且以高甘油三酯血症为主要类型。中国医学科学院阜外医院心律失常三病区主任医师唐闽指出，高甘油三酯血症可分为原发性与继发性两类。原发性主要和遗传有关，继发性则与过量饮酒、内分泌疾病、肾脏疾病、使用某些药物，以及其他系统疾病等有关。目前，最常见的继发性原因是不合理饮食、代谢综合征和缺乏运动。另外，高甘油三酯血症常和其他心血管危险因素并存，最常见的后果就是高血压、糖尿病以及肥胖。研究表明，高甘油三酯血症不仅会增加眼底病变、冠心病和脑卒中发生风险，还可能促进糖尿病肾病的发生发展。

对于控制和管理高甘油三酯血症，《共识》建议大家从日常生活方式着手，做到“两多四少”。

1.多摄入膳食纤维。膳食纤维可在一定程度上降低由糖和其他碳水化合物所导致的甘油三酯水平升高。

2.多运动。唐闽表示，增加运动是降低甘油三酯水平的有效手段。这是由于运动有助调节血糖和胰岛素代谢，并降低肝脏甘油三酯和游离脂肪酸储备含量，而且肌肉会将甘油三酯作为能量进行分解。

3.少热量。无论是降低总热量摄入，还是通过运动消耗热量，均可降低体内的甘油三酯水平。

4.少吃糖。限制糖的摄入量，尤其是果糖，可使血浆中甘油三酯水平轻度至中度增加。果糖一般来自蔗糖（白糖或红糖），限制此类物质摄入可有效降低甘油三酯水平。非糖的碳水化合物（淀粉）有轻微升高甘油三酯水平作用，如果限制总碳水化合物摄入，甘油三酯水平可稍微降低。

5.少脂肪。当甘油三酯水平超过800毫克/分升时，限制摄入食物中的脂肪是降低甘油三酯最有效的方式。饱和脂肪酸相对于不饱和脂肪酸，更容易导致高甘油三酯血症。唐闽建议，患者日常不妨适当吃些鱼，其中的欧米伽3脂肪酸对降低甘油三酯有一定作用。

6.少酒精。饮用任何浓度的酒类都会升高体内的甘油三酯水平，研究表明，每周饮酒两次以上，会明显增加高甘油三酯血症的风险。

唐闽建议，若患者检查时发现甘油三酯偏高，日常应坚持“两多四少”原则，3个月后进行复查，如果指标还是偏高，可在医生指导下用药物干预，以减少动脉硬化、冠心病等疾病的发生。（特约记者 董潇男）