聚焦4000万失能老年人医疗护理需求 卫健委出实招

人民网北京8月28日电（记者 崔元苑）目前，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，对专业的医疗护理服务呈现庞大而刚性的需求。一方面，目前国内尚没有结合老年人生活能力和疾病健康状况进行失能老年人护理需求分级评估标准，另一方面，目前为失能老年人提供护理服务的从业人员数量不足，缺乏规范的培训。27日，国家卫生健康委员会召开专题新闻发布会，介绍全国老年护理工作和中国居民健康素养监测报告（2018年）有关情况。

据了解，为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，聚焦老年患者特别是失能老年人护理服务需求，增加老年护理服务供给，2018年，在深入调查研究、总结国内外老年护理实践经验的基础上，结合我国老年人群常见疾病特点、护理需求和临床护理实践等，国家卫健委会同相关部门组织制定了《关于开展老年护理需求评估和规范服务工作的通知》以及《关于加强医疗护理员培训和规范管理的通知》。这是首次从国家层面建立国家标准提供给全国使用。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉介绍，《关于开展老年护理需求评估和规范服务工作的通知》主要聚焦4000万失能老年人迫切的医疗护理需求，明确了涵盖老年人能力情况和常见疾病罹患情况的护理需求评估标准，指导各地相关医疗机构按照评估标准有效开展老年护理需求评估工作，并据此按需分类提供老年护理服务。医疗护理员作为老年护理从业人员队伍的有益补充，《关于加强医疗护理员培训和规范管理有关工作的通知》主要指导各地按照《医疗护理员培训大纲（试行）》加快培养医疗护理员，提升从业技能，提高服务质量，扩大社会就业岗位。

焦雅辉进一步解释说，“这次文件的出台，有几个问题需要研究。首先是评估哪些人。我们重点聚焦4000万的失能和半失能老年人。二是谁去评估。我们把医疗机构，为老年提供护理服务的包括医院、护理院、护理中心、康复中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、医养结合机构中的医疗机构，以及在这些机构从事老年护理服务工作的从业人员，都可以按照这个标准，对这些老年人进行评估。”

“评估内容主要包括两方面，一是对于老年人能力的评估，能力包括日常生活能力、精神状态和社会参与的能力、感知觉与沟通能力。二是针对与我国老年人失能密切相关的11种综合征，比如阿尔兹海默、老年痴呆、帕金森。”焦雅辉回应说，根据这两个评估结果来确定护理需求的等级。我们将老年失能和半失能的等级分了五个等级：零级就是完好的，四级就是最严重的，即极重度失能，从零到四是逐渐严重的一个过渡。

针对评估等级提供相应的护理服务。“这些护理服务的来源有机构护理、社区护理、居家护理。机构护理是少数，社区护理主要还是居家护理。护理服务的内容包括生活护理类、护理与康复类、心理护理类。”焦雅辉指出，我们在评估时不仅关心老年人的躯体疾病，更关注老年人的心理状态。对于心理护理类、中医护理类都有相应的评估标准，以及针对性地提出护理服务的项目和内容。

“在医疗护理员培训方面，一方面文件明确了培训内容，另一方面，很重要的一点，这个文件会同了财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监管总局以及国家中医药管理局联合印发。在医疗护理员就业、补贴、权益保障、行业监管方面将实现全面的完善。”焦雅辉称。

据上海市卫生健康委副主任秦净介绍，上海2010年初启动“优质护理活动”，积极推进优质护理资源向基层辐射。目前，全市所有二、三级医院已全覆盖实现优质护理，社区卫生服务中心也在积极推进有社区特色的优质护理服务。先后成立上海市护理质控中心以及老年护理管理质控中心，搭建市、区两级质控网络，建立全市统一的护理管理制度、质控标准、质量指标体系。借助“互联网+护理服务”试点，推进高龄或失能老人、慢病病人护理服务在医院、社区、家庭之间的联动，推进优质护理服务延伸至社区、家庭。

北京医院是国家老年医学和老年护理“国家队”，集国家老年医学中心、国家老年疾病临床医学研究中心、中国医学科学院老年医学研究院为一身。8月16日，由国家老年医学中心牵头发起的中国老年护理联盟正式成立。联盟第一届理事会成员单位覆盖全国25个省(自治区、直辖市)，涵盖了国内72家积极投身于老年护理事业的各级医疗机构、高等院校、科研院所、企事业单位及社会团体等。联盟将探索依托成员单位作为辐射点，以点带面，发挥辐射带动作用，最终将大城市、大医院的老年护理资源下沉到基层，做到让专业、规范的护理，贴身为老年人服务。

北京医院常务副院长、中国老年护理联盟理事长奚桓表示，中国老年护理联盟将在国家卫生健康委医政医管局的指导下，做好老年护理需求评估和规范服务工作，帮助医疗机构按照老年护理需求评估标准开展相关工作，从而按需分类为老年人提供护理服务，特别是对失能、半失能老年人提供适宜、规范的老年护理服务。

“医疗护理员的培训和规范管理，是从护理服务业的供给侧发力，精准对接群众多样化、差异化的健康服务需求。”奚桓指出，联盟将在国家卫生健康委医政医管局的指导下，积极推动医疗护理员培训工作，制定实施方案，从“做好专业把关、顺应地域差异、加强培训指导”入手，打好三套组合拳。

焦雅辉表示，下一步国家卫健委将指导各地结合实际贯彻实施两个文件，充分发挥中国老年护理联盟、行业学会、科研院所、相关医疗机构等的作用，通过开展培训、加强指导、跟踪评估以及典型示范带动等，落实好老年护理相关政策和工作，切实惠及老年群体。同时，进一步加大老年护理工作力度，出台相关指导性文件和技术性文件，增加服务供给，规范服务行为。总结“互联网+护理服务”试点工作经验，逐步扩大试点范围。积极发展社区和居家护理服务，通过家庭病床、签约服务等形式，为失能老人、高龄或行动不便的老人提供适宜的上门医疗护理服务。