整牙 最棒的口腔健康投资

暑假时的正畸诊室是最繁忙的，诊室里总是弥漫着孩子们的欢声笑语，但是近些年来正畸诊室里的成年人也越来越多了。传统观念以为，正畸是青少年的专利，其实不然。正畸治疗不仅能改善美观，还可以改善功能，使错误的咬合模式得以纠正，是口腔健康最棒的投资。从这个角度讲，有咬合问题的人都可以做正畸，当然也包括成年人，甚至老年人。



问：医生，我需要整牙吗？



答：牙不齐对我们的颜值影响很大，是大家一眼就能看出来的美观缺陷。除了排齐牙齿，正畸治疗还可以显著改善我们面部下三分之一的美观，有一种类似整容的魔力。所以，只要您对自己的牙齿整齐度不够满意，对自己的面型不够满意，都可以通过整牙来改善。



除了影响颜值，牙齿不整齐还会影响口腔清洁的效率，久而久之在刷不干净的地方就容易产生龋齿和牙周病，影响我们的口腔健康；而且牙不齐，牙齿的受力也和正常的咬合不一样，个别牙齿可能受到过大的咬合力。虽然牙不齐不影响我们吃东西，但是牙齿是要用一辈子的，咬合风险在短期内可能没有明显症状，在长期的积累下更容易出现牙齿敏感、磨耗、缺损，甚至劈裂。整牙后牙齿的咬合受力更加平衡，牙齿的寿命就会更长。



因此，整牙不仅可以改善我们的颜值，更可以改善整个口颌系统的功能健康。



问：整牙有年龄限制吗？



答：最适合正畸治疗的年龄是12岁左右，刚换完牙的时候，第二适合时间就是“现在”。无论你是成年人还是老年人，年龄不能阻止我们对美的追求。



12岁左右是正畸的黄金年龄，因为青少年的生长发育拥有强大的可塑性，正畸治疗效果最佳，是最推荐的正畸年龄。但是正畸并不只是青少年的专利，只要想做正畸什么时候都不算晚，正畸没有绝对的年龄限制。正畸治疗是一个长期的过程，在不断复诊和与医生的互动中，你可以了解很多正确的口腔保健知识，更新陈腐错误的口腔保健理念，养成每顿饭后刷牙的良好卫生习惯，强化定期口腔检查预防为主的保健习惯，可谓一举多得。



如果咬合功能存在紊乱，正畸治疗就并不是单纯为了追求美观，还是为了治疗疾病，治病就更谈不上年龄限制了。如果你已经因为咬合紊乱影响了颞下颌关节健康，已经因为牙周病导致了牙齿的移位，已经因为牙齿缺失导致了牙齿修复困难，正畸治疗就更能展示出治病的特征。正畸治疗建立良好的咬合，可以改善颞下颌关节的健康。正畸治疗排齐牙齿可减少咬合创伤，有利于牙周病的恢复。正畸治疗关闭缺牙间隙可以免于镶牙……无论何种年龄的患者，都可以从正畸治疗中受益！



问：整牙前需要做哪些准备？



答：把规范的正畸治疗比作盖高楼大厦，地基就是自己牙齿和牙周的健康，地基要稳，大厦才不会倒。否则在烂牙和牙周病的坏基础上，正畸一定会失败。所以，正畸前你该补补课了，以前没有关注的口腔健康问题需要全面检查，所有的龋齿一定补好，牙周情况要确保没有牙周炎症，智齿需要拔除。医生一定会先确认所有牙齿和牙周都没问题，才会开始正畸治疗。



如果龋齿过多，不仅要补牙齿，还要改变刷牙习惯，控制龋齿的发生因素，这样才能开始正畸。正畸治疗会在牙齿上面粘接托槽或者附件，这会让口腔卫生维护变得更加困难，没有任何医生希望正畸治疗后是一口“整齐的烂牙”，只有刷得干净才可以避免产生新的龋齿。如果有牙周病也是同理，没有控制住牙周炎，牙周情况就会进一步恶化，正畸加力还会增加牙周的破坏。只有将牙周病控制到稳定状态才能开始正畸，这时的正畸治疗才会对牙周有保护作用。



问：现在流行隐形牙套，我能用吗？



答：隐形矫治绝对是正畸界跨世纪的创新之作，是正畸治疗迈向精准医疗、数字医疗、大数据医疗的里程碑。相对于传统矫治，隐形矫治拥有无与伦比的优势：美观程度高，疼痛反应轻，并且由于可以方便摘戴从而更容易维护口腔卫生。随着数字化技术和牙套材料的不断研发更新，隐形矫治器的适应证正在不断扩展与进步，可以满足越来越多的临床适应证，但是仍然不能满足所有类型错合畸形的治疗。



除了矫治器，正畸治疗最重要的部分就是正畸医生的选择。医生会根据错合畸形的严重程度来判断你是否适合使用隐形矫治器。其次，矫治器只是牙齿矫正的工具，技术优秀的医生用什么样的矫治器都可以排出整齐的牙齿。而那些吹捧隐形矫治器可以完爆传统矫治器的医生，您就不要“光顾”了。医生的技术和治疗的时间才是矫正最重要的灵魂。



问：关于整牙，您能否做个简单总结？



答：整牙之前，要做全面口腔健康检查，发现问题并且早期解决潜在的口腔疾病。整牙不仅能改善美观，也是治疗咬合疾病的重要方法，是改善口颌系统功能的重要手段。无论什么年龄都可以整牙，并且从中获益。如果选择隐形矫治器则不仅能解决以上的各种问题，还可以在别人不发现的情况下逐渐改变。这么棒的投资，您还犹豫什么呢？（作者郝泽良）