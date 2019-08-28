那些年一直在“伤害”您的“崴脚”，您重视了吗？

崴脚，也就是踝关节扭伤，是指发生在踝关节的急性扭伤，是急诊接诊最多的运动损伤之一，约占40%。

人们在上下楼梯、步行逛街、进行体育锻炼时，稍不留意就可能踏空台阶，或跑跳落地不稳、重力失衡导致足部突然内翻或外翻，扭伤踝关节。

在各项体育运动中，超过70%的篮球运动员发生过踝关节扭伤。并且，发生二次损伤的可能性高达80%！

一、日常生活中如何正确处理踝关节扭伤？

常见的几大误区包括：扭伤后是不是去按摩？揉搓？热敷？扎针？擦红花油或进口“神油”活血化瘀？其实不然！

若是现场不便利用冰袋等方式处理，需要尽快去正规的专科医院就诊；拍摄X线片检查，以排除踝关节骨折，必要时行踝关节MRI检查！

如果有骨折，则根据骨折严重程度选择石膏固定或者手术治疗。但是在所有踝关节扭伤中，骨折仅占15%，那其余85%没有骨折的情况，我们该如何处理？

3周内采用支具或护具进行相对制动和保护，尽量避免负重，在非负重情况下积极活动足趾及小腿肌肉等长收缩，以促进消肿。

许多人对踝关节损伤有误解，没有骨折“休息几天就好了”。其实不然，研究发现，未经过正规治疗的患者，其踝关节再次损伤的可能性是经正规治疗患者的3-4倍。

二、扭伤一个月了，为什么还肿痛？

1、损伤程度，依据受伤的程度，损伤恢复的时间有所差别；

2、最多见的是伤后处理不恰当，不予重视，没有适当的休息与制动，照常下地负重行走，产生继发的损伤，或者受伤的韧带保护不够，新生组织刚愈合连接又被活动拉扯开，导致经久不愈合，造成踝关节慢性不稳定，容易反复崴脚；

3、如果长期肿痛，需要行磁共振检查，进一步了解损伤情况；动态判断踝关节恢复情况，必要时手术治疗。

三、如何预防踝关节扭伤？

1、尽量避免穿高跟鞋；

2、可每日进行适量踝关节周围肌力训练；

3、避免在疲劳或身体不适时坚持运动；

4、运动前做好适当的热身以及牵伸。

最后，作为病患或运动爱好者的你们或许可以从本文中学习到如下一些知识：

1、崴脚后请记住大米（RICE）原则，即是休息, 冰敷, 加压包扎, 抬高患肢，对受伤的脚踝进行固定，不负重行走，抬高肢体促进血液回流，使用毛巾或衣物包裹冰袋后再进行冰敷，适当使用弹力绷带进行包扎加压。

2、请尽早到专业医疗机构的运动医学专科就诊。

（本文作者：杨旭 武汉大学中南医院关节与运动医学科主治医师；来源：南方健康）