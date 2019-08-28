发生急性胸痛 即刻呼叫120

“这里有一位老太太突发心梗，请呼叫心血管医生就位！”7月29日一早，中山大学附属第三医院内分泌科的管床医生朱强发现病床上86岁的李奶奶突发险情，立刻拨打胸痛中心一键启动电话，并将患者心电图信息上传到胸痛中心微信平台，为李奶奶启动绿色通道。在高效运作下，高龄李奶奶得到了及时救治，60分钟后，患者闭塞的血管得到开通，病情趋向稳定。据了解，中山三院胸痛中心自去年8月启动以来，创建了一键启动机制，建成了覆盖院内各个核心科室及区域内8家医院的救治网络，已接诊1000多例病人，其中因心梗手术患者有150例左右，心梗患者死亡率从8%下降到3%，大大减少了并发症的发生。

案例：

高龄患者心梗突然发作

7月26日，86岁的李奶奶因糖尿病入住中山三院内分泌科。谁料7月29日一早，吃过早饭的李奶奶突然觉得胸口不舒服，冷汗直流，呼吸也变得十分困难，并且伴有恶心、呕吐。

9时15分，内分泌科的管床医生朱强闻讯赶来，李奶奶年纪较大，危险因素较多，胸痛症状十分典型。

9时20分，朱强给患者完善了床边心电图，发现为典型的急性ST段抬高型下壁心肌梗死，朱医生马上汇报了副主任医师穆攀伟。穆攀伟赶到床边查看患者后指导团队进行心电监护、吸氧、开通补液通道等，同时拨打了该院胸痛中心一键启动电话，通知心血管内科住院总医师前来会诊。

9时23分，心血管内科住院总医师凌叶盛接到内分泌科电话后，一边马上赶往内分泌科，一边电话通知导管室、CCU、心血管科手术医生准备急诊冠脉介入手术。

两分钟后，凌叶盛赶到内分泌科李奶奶病床前，他查看相关资料后，建议患者做急诊冠脉造影术和冠脉支架植入术。“当时沟通很顺畅，我讲解了情况的危急程度，家属十分理解和配合，当即同意进行紧急手术。”一众医护人员马上将患者转往急诊导管室。

9时48分，患者被送达导管室，CCU副主任吴震，导管室护士、技师已经在台边等候患者。过床、消毒、铺巾、穿刺、造影，抢救措施快速熟练地进行。

10时05分，冠脉造影术完成，与心电图检查结果符合：李奶奶心脏前降支中段重度狭窄，右冠状动脉中段已经完全闭塞。心内科导管团队马上作出介入决策：对右冠状动脉行PCI术。

10时13分，导丝通过闭塞段，完成了血栓抽吸、球囊扩张等关键操作，右冠状动脉远段血流恢复，患者胸痛明显缓解。从发病至血管开通只用了60余分钟！

11时07分，手术顺利完成，李奶奶在医护人员陪同下转运到CCU继续观察。

每个救治流程步骤

精确到分钟

由于医生在最短时间内为李奶奶开通了闭塞血管，李奶奶术后没有出现严重并发症。在CCU医护人员的悉心照顾下，86岁高龄的李奶奶8月9日顺利转出CCU，转回内分泌科继续观察治疗。目前李奶奶恢复良好，准备出院回家了。

中山三院CCU副主任吴震副主任医师表示，根据远程会诊意见，当时就考虑患者发生急性心肌梗死可能性比较大。患者年纪比较大，基础疾病多，当时已经出现心跳偏慢、血压偏低等休克前期表现，随时可能进展至心衰、心源性休克、恶性心律失常，甚至出现心脏骤停可能，院内死亡率很高，越早开通血管，能挽留的心肌细胞越多，能大大降低死亡率和远期并发症发生率。医生提醒，老年人基础疾病多，有症状发作时时常以为忍一下就好了，殊不知一个疏忽，失去的往往是宝贵的黄金救治时间。

“无论是在院内还是院外，只要发生不明原因的胸痛症状，应立即拨打120。”据了解，中山三院胸痛中心于2019年5月16日通过了广东省胸痛中心验证。该胸痛中心自2018年8月7日启动以来，制度建设、人员设置、设备配备、网络建设等齐头并进，建成了覆盖院内各个核心科室及区域内8家医院的救治网络。胸痛中心采用快速、标准化的诊断方案，对胸痛患者提供更快和更准确的评估和诊疗，为急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞等以急性胸痛为主要临床表现的急危重症患者提供快速诊疗通道，救治流程每个步骤已精确到分钟。

高危人群小心

眼以下肚脐以上的疼痛

中山三院胸痛中心专家提醒，对于高危人群，尤其是老年人或者既往有高血压、糖尿病、吸烟、心梗病史、脑卒中等危险因素的人群，一旦突发眼以下、肚脐以上的疼痛，或者心悸、呼吸困难、冷汗、意识障碍等，很有可能发生了高危急性胸痛，需要引起高度重视。

发生急性胸痛时，首先应该立刻呼叫120，尽快转诊有胸痛中心的医院。

对于怀疑发生了急性心肌梗死的患者，在等候120的同时，家庭应急处理包括：立即停止活动，就地安静休息；有呼吸困难及紫绀等急性左心衰竭时，应取端坐位，双下肢下垂或半卧位，减少回心血量，减轻心衰程度；若出现休克，应取平卧位，头稍低，及时清除口腔内异物，保持呼吸道畅通；对于心脏停搏者，立即心肺复苏。（作者梁超仪 ）