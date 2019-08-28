设立医院书店是一种“精神福利”

前几天，笔者到医院看望一位刚刚动完手术的朋友，在他的床头发现了一本书。朋友笑着对我说，“躺在病床上，读读书挺好。因为一个人失去健康的时候，才能更静下心来读书。读书的感悟才能更深刻。”我问朋友，书是从哪儿买的。朋友说，楼下的医院书店，那儿的书很好看，而且不贵。

医院书店的出现，一方面丰富了医院求医患者的文化生活；另一方面，“阅读治愈”这样的精神力量，也更有利于患者疾病的康复。这样的“情绪治疗”法，已经被很多实例验证，也是很多临床医生积极推荐的。

朋友说，医院书店的读者不仅是一些住院患者，一些医院的医生和护士也在休息的时候光顾书店。患者和医务工作者在书店一起阅读的温馨场景，也是医患和谐的一道亮丽风景。所以，医院书店的出现，更多是患者和医务工作者的一种“精神福利”。显然，这种精神福利带来的正能量往往是无法估量的。

“当书香飘来时，你的病痛还有几许？”医院书店可以有，这种新鲜事物不妨在更多的医院复制。