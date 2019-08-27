新发现人体抗癌细胞亚群可用于癌症疫苗研发

时至今日，癌症仍然是人类最为恐惧、付出代价最大的疾病之一。虽然现代医药技术日新月异，癌症依然是医药界无法攻破的堡垒。近日，《癌症免疫学·免疫治疗》杂志发表了清华大学医学院张明徽教授的一项创新研究，他们团队在人类免疫系统中发现了一种功能强大的抗癌细胞CD8NKT亚群。这是否是未来抗癌的希望所在呢？科技日报记者来到清华大学对张明徽教授进行了采访。

阻断“刹车”蛋白，重启免疫抗癌能力

张明徽告诉记者，当免疫系统启动、淋巴细胞充分活化后，细胞膜上会逐步表达一些特殊的“刹车”蛋白，给活化的淋巴细胞传入抑制性信号，让活化的免疫细胞逐渐静息下来，防止免疫系统过度活化造成免疫损伤。PD-1就是T淋巴细胞膜上的一种重要“刹车”蛋白。癌细胞会产生一些特殊的蛋白，通过接触诱导T淋巴细胞可产生包括PD-1蛋白在内的各种“刹车”蛋白。当淋巴细胞上提早表达PD-1蛋白后，淋巴细胞就不能活化，从而发挥抗癌作用，这是癌细胞突破免疫监督的“魔宝”之一。

免疫学家发现，当用抗体把T淋巴细胞上“刹车”蛋白PD-1阻断后，淋巴细胞就能恢复活力，重新启动杀伤肿瘤的能力。PD-1抗体药物自上市以来，已成为国际上最受关注的抗癌药物。当前国际上的大型制药企业也逐步从小分子化学药物的研制转向大分子抗体药的研发方向，尤其是抗“刹车”蛋白的抗体药，更是成为国际药厂角逐的重地。

2014年PD-1抗体药在美上市，2017年CART-19工程免疫细胞在美上市，这给医疗界和医疗资本市场打了一剂强心针，免疫治疗让人们看到了治愈癌症的希望。攻克癌症的艰难程度确如登月，PD-1抗体和CART技术的临床应用也都经历了近30年的基础研究、技术改进、动物实验和临床试验。即便已被批准进入医疗临床，能精准适应哪种癌症、未来可扩展到哪些癌症，仍然任重道远。

PD-1抗体和CART细胞的成功上市，引发国内数百个科研院所及医药企业的追随跟进。现在，国产PD-1抗体药已经获批上市，“贵族药”PD-1的价格直落一半，从而让更多患者能使用受益。

基于这类细胞亚群，可研发广谱抗癌药物和癌症疫苗

张明徽团队的项目是一项历时15年的创新研究。他表示，这种抗癌细胞是偶然发现的，是从学生本来认为失败的实验中捡回来的。这种NKT所表现出来的生物学现象极为特殊，在动物实验中展示出惊人的广谱抗肿瘤效果。从实验数据看，NKT的抗肿瘤潜能是常规抗肿瘤免疫细胞的数千倍。给小鼠预先启动活化CD8NKT，结果发现可以预防多种实体肿瘤。张明徽说，肿瘤不但可以治愈，而且可以用NKT来预防，他正在研究基于NKT的癌症广谱疫苗。

张明徽介绍，这项研究已于2010年在国家重大新药创制计划支持下启动临床试验，在清华大学华信医院、北大肿瘤医院、齐鲁南山分院、江苏大学附属医院陆续研究了近9年，积累了400多个案例，涉及了肺、胃、肝、肠、胆、胰等10余种高发实体瘤。目前生存最长的一位胃癌肺转移患者，单用NKT治疗，已术后无瘤生存（无可查见肿瘤）超过8年。5年以上临床治愈的患者中有胃癌、肺癌、肠癌、肝癌等各种类型。

张明徽认为，癌症治疗是一场战疫，战略比战术重要，把手术、放疗、化疗传统三板斧与免疫治疗理解透配合好，是可以控制转移实现治愈的。每种方法干预的时间很重要，手术、放疗是先锋，化疗是中军，免疫治疗是殿后部队，能否彻底掌控全局，达到治愈的目标，要靠免疫治疗把病人的免疫力重新建立起来。对于早期手术的患者和癌症高危人群，提前进行科学的免疫干预，提高NKT的数量和活力是可以达到预防效果的。从目前的生物医药技术看，只有免疫治疗的方法可以达到预防肿瘤的目标。

张明徽说，抗癌之路虽然艰难，但“只要在道上，就不怕路远”，癌症攻克的那天终将在科技的进步下到来。（作者李钊）