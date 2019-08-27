会致肝衰、肠穿孔、克罗恩病？ 辣条真正的风险并不是这些

近日，作为辣条主要产区之一，河南省宣布自10月1日起废止《河南省地方标准调味面制食品》（DB41/T515-2007），其实早在此前，河南省市场监督管理局就宣称，在辣条产业产品标准出台前，全省暂停审批新的辣条生产企业。据称，河南此举是为了响应已经进入征求意见阶段的《食品安全国家标准调味面制品》等4项食品安全国家标准。于是有网友惊呼：“有生之年居然还能看到辣条国标出台”。

因为便宜又美味，辣条已经成了零食界的“网红”，甚至红出了国门，到国外摇身一变卖出了十几美元一包的高价。但自辣条红遍市场后，它的负面消息就从未停止过。你是否也时不时地听到网上爆出有人因吃辣条吃出了肝衰竭、肠穿孔等疾病，然而辣条真有这么可怕吗？

辣条真正的危害在于非法生产

辣条其实就是一种面制品，用小麦粉或者米粉和好后放入白面膨化机，通过高压把它变成熟化制品，再放入模具制成设定的形状，加上辣椒油、食用香精和一些食品添加剂。

如果是正规厂家生产的辣条适当食用对健康并无危害，但一些由“三无”小作坊非法生产的辣条，就可能存在食品安全问题。学校门口的五毛辣条成本低廉，大多出于“三无”小作坊之手。

为了降低成本、牟取暴利，这些小作坊会采用劣质原料，并且凭借丰富的添加剂调味，掩盖原料的劣质。“一些‘三无’小作坊生产的辣条为了追求口感和色泽，违规超限量、超范围使用食品添加剂。”福建省食品安全局一位不愿意透露姓名的专家说。例如，安赛蜜、糖精钠等非法添加剂常出现在“三无”小作坊的辣条生产中。如果短时间内大量食用，这些添加剂可能会对人体产生危害。比如经常食用含有安赛蜜的食品，会刺激人体的肝脏和神经系统，引起血小板减少导致急性大出血特别是对老人、孕妇、小孩危害更为严重。

此外，“三无”小作坊生产设施简陋，卫生条件可能难以合格；它们用的包装材料很粗糙，密封也不完好，很容易漏气，甚至让外面的杂物混进去。这些问题，都可能给五毛辣条埋下安全隐患。

肝衰竭、肠穿孔等病的锅辣条不背

尽管五毛辣条问题多多，而且辣条确实算不上健康食品，但不能把所有的疾病原因都推到辣条身上。比如新闻报道称，男童一日吃三包辣条，最终吃出了肝衰竭；24岁大学生因吃辣条导致肠穿孔；11岁的女孩爱吃辣条患上了罕见的克罗恩病，出现严重的腹痛腹泻，导致体重暴跌……

南京军区福州总医院肝胆内科主任医师李东良在接受科技日报记者采访时表示：“在临床表现上，长时间、大剂量的食用辣条确实有导致人体肝功异常的情况发生，但并没有完整的证据显示吃辣条会导致肝衰竭，吃辣条导致肝衰竭的例子我们也没有见过。”

肠穿孔是指肠管破裂导致肠内容物溢出至腹膜腔，是多种肠道疾病的并发症之一。人类的肠壁由内向外分为黏膜、黏膜下层、肌层、浆膜层四层。一般的病变只会局限在其中一层，并不容易影响到肠壁的完整结构。只有当病变累积破坏了四层组织之后，肠道才会发生穿破的情况。所以肠穿孔不是疾病，而是由其他原因导致的肠道破坏，这些原因包括各种外伤、消化道异物、感染性疾病、肠梗阻、消化性溃疡、肠道肿瘤，以及先天发育异常等。

克罗恩病也是一样，作为一种肠道的炎症性疾病，其在胃肠道的任何部位均可发生，好发于末端回肠和右半结肠。“导致克罗恩病的因素可能有很多”。李东良表示，免疫功能紊乱、细菌感染、遗传和环境因素都有可能是发病原因。

他指出：“辣条本身确实具有一定的刺激性，长期吃会刺激胃肠黏膜。”但肠穿孔和克罗恩病的发病机制复杂、发病原因有多种可能性，辣条顶多也只是诱因，而不是主要因素。

虽然这些病的锅辣条不背，但也不意味着可以任性吃辣条。辣条是一种“好吃”的零食，“好吃”来自于它的高油、高盐、高糖。这些好吃的元素确实都是站在健康反面的。持续的高盐、高油、高糖摄入，会让人发胖，增加高血压、冠心病等代谢性疾病风险。因此从健康饮食的角度，不提倡人们多吃，尤其是不提倡中小学生大量吃。偶而嘴馋想吃了，也得擦亮双眼，注意不要购买小作坊生产的辣条。（作者陈萌）