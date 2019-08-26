北京睿诺血液透析中心启用 帮患者实现异地透析

8月25日，北京市朝阳区重点投资项目——北京睿诺血液透析中心在北京创立方自空间启用。本次活动以“旅游透析-迎接新的‘肾’命里程”为主题，重点突显特色“旅游透析”概念，满足中国血透患者异地透析需要，为北京及来京的广大终末期肾病患者提供高质、便捷、安全的血液透析治疗。

根据《中国慢性肾病流行病学调查》显示，我国成人慢性肾脏发病率高达10.8%，约有1.5亿人有不同程度的肾功能损害，其中终末期肾病需要接受透析患者约200万，目前我国透析救治率在15%左右，远低于37%的全球平均治疗率。

中国非公立医疗机构协会会长郝德明致辞

据了解，为贯彻落实《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》及《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，进一步完善医疗服务体系，推进区域医疗资源共享，在2016年12月底，国家卫健委的颁布国卫医发【2016】67号文《血液透析中心基本标准（试行）》，该《标准》首次定义了独立血液透析中心，“独立设置”，不隶属于其他医疗机构，鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展，向民营资本开放。

中国非公立医疗机构协会会长郝德明在会上致辞并接受媒体专访。他针对社会办医、第三方独立设置医疗机构的积极意义、独立血液透析中心的发展现状和未来、以及国际国内旅游透析的发展机遇等焦点话题进行了深入剖析。对睿诺为代表的独立透析中心的可持续发展提出了要求，他希望北京睿诺血液透析中心能利用自身的专业特长，深入参与中国非公立透析医疗专业机构管理标准制订，发挥引领作用。

中华护理学会血液净化分会主任委员、中国人民解放军总医院肾脏重症监护病区护士长向晶表示，睿诺血液透析中心管理层具有丰富的国际血透医疗服务经验，希望睿诺可以在严格执行血透护理规范的前提下，能够为患者提供国际优质的多样化血透服务，构建良好的医患关系。

对透析中心的管理水平、未来发展及现状问题，北京睿诺血液透析中心执行董事、CEO唐从容作了阐释。他表示，北京睿诺血液透析中心拥有国际先进水平、专业医疗护理以及国际化的运营管理体系，以科学的医疗评估、完善的中心紧急情况处置及转诊预案作保障。中心规划设置透析单元60个，首期开放20个透析单元，满足患者个性化、多层次的医疗需求，全年预计透析治疗超过12000次。未来，睿诺将充分整合资源，借助社会资本共谋首都肾病防治事业发展，提供专业化医疗平台，打造特色“旅游透析”医疗服务，满足血透患者透析，特别是异地透析需要。北京睿诺血液透析中心计划近期在北京市多个城区建设5个提供多层次、多样化血液净化服务的独立血液透析中心，与社区卫生中心合作建设10个肾病防治示范中心，并分批次与养老机构合作建设10个以透析治疗为特色的“医养结合”中心，和民营医疗机构合作共建5个血液透析中心，并通过连锁化运营管理，为患者提供高质、安全、便捷的血透服务。

“北京透析公益行”活动启动现场

会上，“北京透析公益行”活动同步启动。此次公益行将提供8个免费透析名额；为低保肾友医保报销外的自费部分予以免除；为10名贫困透析旅游肾友提供一次免费透析，圆肾友一个旅游梦；同时为10名护士提供减免透析专科培训费用的机会，圆一个透析专科护士的专业提升梦；将无偿为有特殊需求的肾友联系特殊治疗单位；为肾友公益社团免费提供活动场地等。同时，睿诺还计划在明年成立睿诺医疗公益基金，用于慢性肾脏疾病一体化防治，贫困患者救治，透析专科护士培养，肾脏病学科建设及透析卫生经济评价等。（李轶群）