得了老花眼 只能忍着吗？

正常距离看不清手机上的字,要拿远些才行;伏案工作一上午后，抬头视物竟是一片模糊，要调整半天才能看清楚;原来戴近视眼镜看书，现在需要摘掉眼镜离书近些……这些症状你有吗？如果有，证明你已经开始加入老花眼人群的行列了。

“老花”为何有人早有人晚

老花眼是眼睛出了什么问题？

我们的眼球内有个叫做晶状体的组织，它是一个双凸透镜形状的透明组织，靠很多叫“悬韧带”的小带子连接于眼内睫状肌上。当我们看近处时，睫状肌收缩带动悬韧带松弛，使晶状体变凸，产生调节从而看清近处物体。但随年龄增长，晶状体囊膜弹性开始降低，晶体开始硬化，变形能力降低，睫状肌功能也逐渐衰退。此时，由于眼部调节能力下降，便会出现阅读等近距离工作困难，这就叫做老视，俗称“老花眼”。

其实，老花眼是一个生理性调节减弱的过程，所有人都会经历，通常从40岁至45岁开始。但由于每个人眼睛的屈光状态及调节能力各有不同，所以老花眼的发生和发展存在个体差异。

一般来说，远视眼比没有任何度数的正视眼发生“老花”早，近视眼出现“老花”则比较晚。用眼方式也决定了老花眼发生的早晚，长期从事近距离精细工作者比较容易出现老花眼;住在温暖地区的人，因为阳光的照射强加速晶状体的老化，会较早出现老花眼;服用一些抗焦虑、抗抑郁等精神病类药物会对睫状肌产生影响，也会较早引起老花眼。

老花眼也能手术治疗

验配老花镜的确是常规对付老花眼的办法，但戴镜后因看远处看不清，又需要频繁摘戴，对于一些患者来说比较麻烦。

目前，临床上可以通过手术解决老花眼。也就是通过手术置换老化的晶状体，用一枚人工晶体来解决近视、散光、远视、“老花”等眼部屈光问题。那么，人工晶体放入眼内安全吗，能用多久？

人工晶体其实是一个片状的透明镜片，目前，双焦点人工晶体和三焦点人工晶体均可以解决老花眼的问题。以三焦点人工晶体为例，植入后可以同时具有远、中、近三个焦点，以实现术后看远、看中、看近的全程视力，不再需要眼镜的协助。

这种通过手术置换晶状体的方法和治疗老年性白内障的手术方法差不多，手术几分钟就可以完成。手术切口小于3毫米，不出血、不缝合，配合术后眼用密封凝胶的使用，术后角膜切口可迅速闭合，无需住院。一般两只眼的手术不是同时进行的，需要根据一只眼术后视力的恢复情况及用眼习惯，调整另一只眼的人工晶体的选择及度数，以确保患者的最佳视觉质量。就目前的医疗水平而言，人工晶体在眼内的使用年限至少为50年。

四类人群可考虑置换人工晶体

手术治疗老花眼并非人人适合，我们建议四类人群可以考虑。

一是有远视的人群。远视和近视正好相反，远视成像落在视网膜后面，和“老花”的成像方式一致，因此这部分人“老花”出现较早，度数也较高。随着调节能力的不断下降，他们会戴两副眼镜，一副用来看远，一副用来看近。而且远视人群的眼轴较正常人偏短，通俗地讲就是眼球内的空间比较狭小。这部分人随着年龄增长，晶状体老化混浊发展成白内障时，晶体还会不断膨胀增大体积，这样就使原本就狭小的空间更加拥挤，容易继发青光眼。所以通过置换人工晶体，不仅可以解决“老花”和远视的困扰，还可预防青光眼的发生。

二是合并白内障的中老年人群。正常人群的晶体从50岁左右开始老化混浊，出现老年性白内障。一些高度近视者、血糖控制不好的糖尿病中年患者、日晒强的高原地区人群的白内障发生年龄可能提前到40多岁。此时验配眼镜由于晶体混浊，度数往往无法验准，不能通过眼镜很好地解决视力问题。这部分人可通过手术置换晶体，将眼部问题一并解决。

三是高度散光的人群。这些患者上年纪后散光和“老花”并存，配镜比较困难，可通过手术置换成矫正散光的人工晶体，提升视觉质量。

四是闭角型青光眼患者及有相关家族史人群。亚洲是闭角型青光眼的高发地区，中国人40岁以后的发病率在3%左右。有闭角型青光眼或家族史的中老年易患人群可手术置换晶体，免去“老花”、白内障、青光眼的后顾之忧。

此外，从事近距离精细工作的人群、有全程良好视力工作需要的人群，也可以考虑手术。

需要注意的是，具体到个人是否适合手术治疗，需要到正规医院眼科就诊进行术前检查，量身定制适合自己的手术方案及人工晶体。（作者朱思泉）