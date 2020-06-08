守护光明 白内障诊疗早知道

白内障是一种常见的眼科疾病，好发于40岁以上人群，在70-80岁老年人中发病率可达70%左右。老化、遗传、局部营养障碍、免疫与代谢异常、辐射等等很多原因都可能引起晶状体代谢紊乱，晶状体发生混浊，导致白内障。

白内障一般发病比较迟缓，但是最终可致患者失明，且药物治疗的效果不理想，需要手术治疗，所以中老年人需要格外重视这种疾病。那么白内障在早期有哪些表现？可以通过哪些方法预防疾病的发生？一旦患病要怎样治疗呢？

2020年6月9日（周二）13:00-14:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科主任医师李学民进行视频直播，带您了解白内障预防、治疗相关问题，千万不要错过。

专家介绍：

李学民，北京大学医学博士、北京大学第三医院眼科主任医师。北京市住院医师规范化培训眼科专科委员会委员、原中华医学会眼科分会全国青年委员、卫计委国际交流中心健康快车专家委员会委员、北京医学会眼科分会青年委员会副主任委员、中华眼科杂志通讯编委、美国Journal of ophthalmology杂志评阅人。

擅长：白内障、老年眼病、老年视光、老年康复、老年整形

白内障治疗四大误区：

误区1：把眼药水当神药

一些药物广告声称用了之后能消除白内障。但治疗白内障没有特效药，所有药物包括眼药水，只能对早期白内障起到延缓作用，无法逆转病情。手术是治疗白内障唯一有效的方法。

误区2：白内障要“长熟”了才能做

几十年前，白内障手术要等完全看不见了才能做。随着技术进步，现在只要视力影响到日常生活，就可考虑手术。如果到晚期再做手术，反而加大手术难度。

误区3：年龄大做手术很危险

白内障手术属于微创手术，只要术前评估合格都可以接受手术。

误区4：白内障术后只能看远，不能看近

由于老年人眼睛调节功能退化，如果植入传统的单焦点人工晶体，一般只能解决看远的问题。但随着科学技术的快速发展，最新一代的人工晶体能够满足远视力开车、近距离读书看报和中距离使用电脑的需求。患者适合哪种人工晶体，还需经过医生全面的术前检查后才能评估。

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