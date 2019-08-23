金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质 越跳越健康 百只舞队共聚南京

8月18日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南京站决赛在江宁万达广场举行。

第一名老男孩舞队颁奖

经过4天的初赛，南京站有上百支队伍报名参加了比赛，尽管每天都是高温天气，但是依旧不能抵挡大家参赛的热情。每天都有不少舞队提前到达比赛现场，顶着烈日进行排练。最终由老男孩舞队凭借指定曲目和极具风格的健身球舞获得了南京站的冠军，获得参加北京总决赛的晋级卡。

姐妹花舞蹈队

南京晨曦舞蹈队

南京晨曦舞蹈队是一群喜欢跳舞的阿姨组成的舞队，通过采访了解到阿姨们在年轻时候就一直喜欢跳舞，梦想着能够登上舞台，但是因为当时家庭比较困难，一直没有机会实现舞蹈的梦想，后来也因为家庭和孩子一直没办法实现。现在退休在家有更多的时间去实现自己当初的梦想。一群姐妹就组织在一起跳舞，尽管没有专业的老师和专业的排练厅，利用网络上的舞蹈教学视频一点一点学习，在广场上进行练习排练。广场舞不仅仅让她们重拾了当年的梦想，也锻炼了身体，越跳越开心。

心相印舞蹈队

在比赛过程中，舞队领队往往是付出比较多的，舞队的各种事宜都需要兼顾得到。通过采访舞队领队，了解到她们在带队的过程中也是很辛苦的，很多队员家里都有事情，要协调队员的时间，不仅仅要兼顾家庭，还要把舞队给带领好，排练比赛尽管很辛苦，但是队员们都克服困难来参加。心相印舞蹈队的领队说：“能和大家一起跳舞，再多的辛苦都值得的。音乐和舞蹈能够放松人的心情，越跳越年轻，通过广场舞把锻炼身体好了，把身材跳美了，整个人的心态也年轻了不少，五十岁的年纪像三十岁。”

不老松舞队

不老松舞队平均年龄都在60岁以上，但是她们特意给舞队取名“不老松”希望能够像松树一样永远年轻。她们还特意选择了欢快的藏族舞蹈，为了证明，年龄不是问题，她们依旧阳光活力。她们认为，不仅仅是跳舞锻炼那么简单，更重要的是把广场舞当成重要的一件事，要认真的去对待。

“我陪爸妈跳支舞”环节

南京站也有“我陪爸妈跳支舞”的环节，来自南京中医药大学的大学生也带来了精彩的劲歌热舞，正值暑假时期，不少学生都会陪爸妈去跳广场舞，通过和父母一起跳舞，促进了和父母之间的交流。现场也有不少大学生来陪妈妈参赛，给妈妈化妆，帮舞队拍照，广场舞让父母和孩子之间更紧密。

俏妹子舞蹈队

红枫舞蹈队

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。也是我们今后坚持一直要做的事，也希望通过我们的渠道、终端，能够向广大老百姓更好地宣传运动精神和健康的生活方式。加油奥运，健康是金。

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