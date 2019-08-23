腿部酸胀或因静脉曲张

你是否经常受双脚酸胀所困惑？甚至腿上的血管不知什么时候开始隆起“小蚯蚓”？一坐下来，就想将腿抬高好好放松一下？如果是这样，要尽快排查是否存在下肢静脉曲张。

据专家介绍，下肢静脉曲张是引起腿部酸胀感的常见原因，一旦确诊，日常应避免久站、久坐，常做抬腿和勾脚的运动，以促进下肢静脉的血液回流、缓解不适。长期站立工作的人也可考虑穿弹力袜预防下肢静脉曲张的发生或进展。

医学指导/广州中医药大学第一附属医院介入科主任王芳军教授

主持人飞机上坐姿引热议

近日，主持人涂磊坐飞机公务舱首排时，穿着一次性拖鞋把脚架在前面的机舱壁上，这一幕被人拍下发上网络，引发网友热议。有人指责他作为公众人物以这样的坐姿出现在公共场“不雅”。涂磊随后也在社交平台上发了一封道歉信，解释自己腿部有些轻微的静脉曲张，医生说要把腿抬高促进血液回流，飞机起飞之后，他想把腿伸直睡个觉休息一下，承认这样虽不影响到别人，但细想起来的确不雅。

“其实，像涂磊这样的坐姿，很多人在自己家里也都有过。”广州中医药大学第一附属医院介入科主任王芳军教授说，特别是觉得下肢酸胀不适时，将双腿抬高搭在松软的地方，马上会觉得轻爽多。而对本身就存在下肢静脉曲张的人，当有机会坐下来抬高双腿，对那种酸胀过后的轻爽感可能更加强烈。为什么会这样呢？

下肢静脉曲张易致腿酸

大家可能注意到了，涂磊的解释里面有一个涉及医学方面的关键词——下肢静脉曲张，王芳军解释说，这是引起腿部酸胀感的常见原因。下肢静脉曲张的主要原因，有先天、后天两方面的因素。所谓先天因素，是有些人的静脉存在先天性的瓣膜发育薄弱；所谓后天性因素，则主要是由于下肢的静脉压力增高。

据他介绍，受到下肢静脉曲张困扰的，多见于久站（手术医生、站着录节目的媒体人、站岗的武警等）、长期从事重体力劳动、妊娠妇女等人群。另外，如有前列腺肥大、便秘、妊娠、肥胖等可造成下肢的静脉压力增高的疾病，也容易诱发下肢静脉曲张。

无论是先天因素，还是后天的职业或疾病因素，当静脉压力增高到一定的程度，静脉血液因回流不良而蓄积时，下肢的酸胀感就自然地产生了，想抬高下肢放松一下的想法也就自然地出现了。

患上下肢静脉曲张怎么办？

发生静脉曲张后，大量的血液积聚在下肢，会引起下肢的酸胀不适，久之可形成看得见的“蚯蚓腿”，即表现为下肢浅静脉增粗、隆起、蜿蜒迂曲；继续发展则可呈现肌肉和皮肤萎缩、脱屑、疼痛，皮肤色素沉着，皮下组织形成硬结，甚至湿疹和溃疡形成等症状，发展成为“老烂腿”，或可能引起深静脉血栓、肺栓塞。

所以，王芳军建议，为了减轻静脉曲张的症状，或防止静脉曲张的进展，多做抬高患肢的姿势，以促进下肢静脉的血液回流，这对日常保健和调护是很有帮助的。当然，在公共场合做这种动作，确实也要考虑对其他人的影响，最好先征得相关人士的同意为宜。

静脉曲张的人群，除了坐卧有条件时适当抬高下肢，平时还要避免久站、久坐，常做抬腿和勾脚运动，以促进血液的循环。去除腹内压增高的因素（如治疗前列腺肥大，预防便秘，注意减肥），长期站立工作的人可穿弹力袜，这些都是预防下肢静脉曲张发生或进展的好办法。

严重静脉曲张 可考虑手术治疗

如果发生下肢静脉曲张已有些年头、症状明显加重，单单多做些抬腿的动作就不够了，可能还得提倡日常穿着弹力袜，以促进浅静脉回流。如果再严重一些，就应该积极治疗。

据王芳军介绍，目前，治疗下肢静脉曲张的方法很多，最简单易行的就是泡沫硬化术，其他的治疗方法还有射频、微波、激光消融术，以及高位结扎、多点结扎及抽剥术等介入、外科手术方式，可以根据不同的病情进行优选。

不过，做过介入或外科手术处理的下肢静脉曲张的患者，在术后相当长的时期内，仍然需要注意多做抬高患肢的动作及采取穿着弹力袜等辅助措施，否则也难以愈合，甚至会再次复发。（记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）