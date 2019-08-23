老人适合用砂锅烧菜 饮食要做到十个“宜”

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

老人适合用砂锅烧菜

老人的饮食不仅要美味，还要保证营养丰富、易吸收。除了食材的选择上要新鲜营养外，选用什么锅烧菜也十分重要。中国营养学会前任理事长程义勇说，老人用砂锅烧菜好处很多。

砂锅，是用粘土烧制而成的锅。老人用砂锅烧菜的最大好处就是便于消化吸收。相比于其他锅，砂锅受热、散热更均匀，可长时间烹煮，适合需要用小火煨、焖、炖的食物，这样的烹饪方式可以让食物在100摄氏度汤汁中逐渐变得松软、嫩滑，将食物中的大分子营养物质分解成小分子，使之更容易被人体消化吸收。同时，在炖煮豆子等膳食纤维较高的食物时，砂锅可让食材吸收充足水分，更易咀嚼和消化，不会导致老人肠胃不适。

用砂锅烧菜还有一定的保健功效。因为，许多食物中含有丰富的抗氧化物质，例如维生素C、胡萝卜素以及多种酚类化合物等，这些正是老人身体非常需要的，而选用砂锅烹饪可以更好地保护食材中的抗氧化物质。如果用铁锅、不锈钢锅等金属材质的锅进行煎炒烹炸，抗氧化物质就会不同程度地受到破坏，其保健功能也会大打折扣。另外，中国人在砂锅中炖煮食物时经常把多种食材混在一起，例如小鸡炖蘑菇、土豆炖牛肉、猪肉粉条炖白菜等，这样的做法荤素搭配，增加了食物品种，有利于人体摄取更全面的营养。这就是为什么我们常说，用砂锅煲汤更养生的原因。

注意： 1.新买的砂锅最好先用4%的食醋水浸泡煮沸后再使用，有利于更好地去除杂质。

2.砂锅第一次使用时，最好用来熬粥或煮浓淘米水，以堵塞微细孔隙，防止使用过程中渗水。

3.用砂锅熬汤、炖肉时，要先往里面放水，再把锅置于火上。为延长砂锅寿命，最好不要急冷急热，可先用文火，再用旺火进行烹煮。【详细】

老人饮食做到十个“宜”

老人饮食讲究10个“宜”，下面为老年朋友详细介绍。

食物宜杂。人体需要从不同食物中获取营养，建议老人每日选择谷薯类、蔬果类、鱼肉蛋类、奶豆类及油脂类等多种食物，注意荤素、粗细、色泽、口味、干稀搭配。

质量宜高。质量高不意味着价格高。以蛋白质补充为例，常见的牛奶、鸡蛋、豆腐、鸡鸭鱼肉等都能为老人提供丰富的优质蛋白质。肉类选择上，建议多吃鱼虾，尽量采用清蒸或白灼的方法。

蔬果宜鲜。颜色鲜艳的蔬果往往含抗氧化物质，能调节免疫力、预防慢性病。紫色的富含花青素，如茄子；绿色的富含叶绿素、叶黄素，如菠菜；黄色的富含β-胡萝卜素，如柑桔；红色的富含番茄红素，如西红柿。

饮水宜勤。老人对口渴的敏感度下降，因此要养成自觉喝水的习惯。每日饮食要适量搭配稀粥、汤、豆浆、牛奶等，另外单独补充900~1200毫升水和淡茶。

数量宜少。老人基础代谢率降低，我国生理学会建议61~70岁人士的总能量摄入可较青壮年减低20%，71岁以上可减低30%。摄入食物量虽然减少，但品种不能少。

饭菜宜香。年纪大了，嗅觉和味觉会变迟钝，导致食欲降低。因此，老人的饮食制作要更精致，注重色、香、味、形调配。此外，安静舒适的就餐环境以及结伴吃饭的形式，都可提高老人的用餐兴趣。

质地宜软。由于老人消化液、消化酶及胃酸分泌减少，会影响食物消化吸收，所以老人的饭菜质地以软烂为好，采用蒸、煮、炖、烩、炒等烹调方法。

温度宜热。老人对寒冷抵抗力较差，一旦食用生、冷、硬的食品，会影响消化吸收，甚至引起腹泻。食物的最佳消化吸收过程是在接近体温的温度下进行的，因此温热的饮食最适合上年纪的人。

速度宜缓。细嚼慢咽有利于保证食物粉碎效果和胃部健康的重要方式，同时也有利于消化吸收。此外，要尽量“食不语”，防止食物进入气管。

口味宜淡。年纪大了，不免出现胆固醇和甘油三酯等的升高，需控油；老人的葡萄糖耐量会下降，需减糖；有高血压风险的老人很多，需减盐。此外，还要避免吃腌制食品、罐头、快餐、各种熟食等。

注意：如果老人因各种原因长时间进食量减少，请在专业营养师指导下适量选择肠内营养制剂作为膳食补充。【详细】

老人吃饭来点音乐：增强食欲、促进消化、增进感情

消化不好几乎是老人的通病。音乐可以助人养生健体、益寿延年，甚至有治疗疾病的作用。如今 “音乐疗法”已经渗入生理、心理治疗等多个领域。

自古，菜馆酒楼就伴有琴弦歌舞。司马迁《史记》中记载:“故音乐者，所以动荡血脉，通流精神而和正心也。”古籍《寿世保元》中有云：“脾好音乐，闻声即动而磨食。”清代名家吴师机在《理论骈文》中有记载:“七情之为病也，看花解闷，听曲消愁，有胜于服药者矣。”可见，古人早有把音乐作为医学疗法的探讨。音乐可调节心情，改善人体机能，并且有助消化。

从现代医学角度看，音乐是一种特殊的声音，它会从生理、精神层面对人体产生各种影响。研究表明，美妙的音乐能使人体产生和谐的共振，对整个中枢神经系统产生反应，这种作用可让内分泌系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统产生改变与调节。

老人吃饭来点音乐，能提高消化系统的植物神经兴奋点，从而起到增强食欲、促进消化的作用。音乐对植物神经的刺激，可促使人体分泌各种激素、酶等利于健康的物质，从而促进胆汁、唾液等消化液的分泌。老人最好选择节奏比较舒缓、悠扬的音乐，对消化更有好处。一家人在美妙的音乐声中共同进餐，也能增进家庭和睦。

注意：有两类音乐不适合老人吃饭听。第一，不宜听节奏、情感表达过于强烈的音乐，这与老人的生理节奏有很大反差；第二，避免听分贝过高、声音过尖的音乐，比如爵士、迪斯科等，会给心脏、血压不好的老人造成不适反应。【详细】

三类慢病老人如何吃

在我国，约80%的老人至少患有一种慢病。有慢病的老人该如何正确饮食？下面针对三类老年常见慢病进行介绍。

患心脑血管疾病的老人如何吃？超重和肥胖是造成心脑血管疾病的主要因素之一。老人注意每天烹调油摄入量不超过25克，尽量不用动物油、椰子油、棕榈油。少吃蛋糕、薯条、饼干等食物，另外要控制胆固醇摄入，如动物肝脏。有高血压的老人要注意控盐，每日摄入量不宜超过5克。肥胖或高血脂患者尽量少吃精制糖。此外，多吃粗杂粮、新鲜蔬果可使人体获得充足维生素、矿物质及膳食纤维，帮老人预防心脑血管疾病。

患肿瘤的老人如何吃？合理的营养可有效延缓肿瘤进展及并发症的发生，而吃盐腌、霉变、高脂、温度过高的食物则会增加肿瘤危险性。盐腌和霉变食品中含有亚硝基化合物及黄曲霉毒素，都是强致癌物；高脂饮食可增加结肠中胆汁酸的浓度，改变大肠菌群，产生某些致癌物；长期吃热烫食物使食道黏膜受损，70摄氏度以上食物对食管黏膜上皮细胞的增殖周期会产生严重影响，促使癌变。

在市场的一些错误信息的影响下，有些老人寄希望于某一种食物或营养素来逆转或治愈肿瘤，这是不可能的。对肿瘤患者而言，更重要的是保证摄入适量的能量及蛋白质，维持适宜体重；多吃新鲜蔬菜水果，其中有些具抗氧化物质，对肿瘤防治有一定益处。

患糖尿病的老人如何吃？饮食因素在糖尿病防治中至关重要。合理的能量摄入是首要原则，摄入过量不利于血糖控制，可能加重体内糖脂代谢紊乱；摄入过低会增加患低血糖的风险，长期还会导致营养不良。老年患者在胃肠道功能允许的情况下，主食尽量搭配全谷类，其富含维生素、矿物质及膳食纤维，有利于控制血糖。必须严格控制糖果、糕点、含糖饮料摄入。肾功能正常的患者，蛋白质摄入量可占供能比的15%~20%，保证优质蛋白质比例不少于1/3。鱼、肉、蛋、奶及大豆类食物都是富含优质蛋白的食物。研究表明，高畜肉摄入会增加糖尿病患病风险，每日吃40~75克为宜，尽量选择精瘦肉。【详细】

血管老人就老，这些食物让血管变年轻

血管老，人就老。人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。

膳食纤维：控压调脂。膳食纤维，尤其是水溶性膳食纤维可降低血浆胆固醇水平。流行病学调查证实，充足的膳食纤维可降低冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的风险。健康成人每天应摄入膳食纤维25克，代表食物包括秋葵、豆角、金橘、苹果、梨等果蔬，带皮的大豆类（黄豆、青豆等）、杂豆类（扁豆、蚕豆、豌豆等）、全谷类（燕麦、大麦、小麦等）以及坚果类（大杏仁、核桃、花生等）都富含膳食纤维。

每天25克膳食纤维其实不难达标。例如，吃100克粗粮加200克细粮，大约得到6克膳食纤维，500克蔬菜约含10克，250克水果约有5克，再加50克大豆或其制品大概能获取7克，加起来就能达到28克膳食纤维。如果牙口不好或有胃病，可每天冲服10～20克超细麦麸粉、菊粉等。

磷脂：防血管硬化。磷脂是脂蛋白的成分之一，而脂蛋白好比携带胆固醇的“小船”，可促进胆固醇合理转运与代谢，防止胆固醇在血管壁沉积。正常人每天摄入6～8克磷脂比较合适，可一次或分次摄取。如果为了保健需要，可适当增加至15～25克。磷脂在蛋黄、大豆中含量丰富。另外，瘦肉、动物肝脏、葵花籽、亚麻籽、芝麻籽中也比较多。

维生素C：抗氧化。维生素Ｃ是一种强有力的抗氧化剂，它能有效清除各种自由基和活性氧，可防止血管中脂质过氧化，减少动脉粥样硬化等心脑血管病。维C含量比较丰富的食物主要是新鲜果蔬，如蔬菜中的西兰花、菜花、大白菜等，水果中的山楂、鲜枣、猕猴桃等，都是“维C大户”，尤其是山楂、鲜枣、猕猴桃当属前三甲。七八个鲜枣大概就能满足每日维C的需要量。

钾：天然降压药。高钾膳食对于因钠摄入太多而导致的高血压有一定作用。钾通过扩张血管，降低血管阻力来降低血压，还能增加尿钠的排泄，从而起到降压作用，能降低心脏病、中风等疾病的风险。钾的推荐摄入量是3500毫克/天，最好的补钾来源有蔬菜，尤其是绿色叶菜、菌藻类和薯类，以及水果和豆类。每100克食物中含钾高于800毫克的食物有口蘑、木耳、黄豆、红豆、葡萄干、扇贝等。【详细】

☆推荐阅读☆

七种饮食习惯大脑老得慢 这样吃饭伤心脏

夏天到了,你身上的赘肉减了吗?中医支三招

立夏：养心神护脾胃 还可多吃点“苦”

想健康离不开8种好食物 带病生活也能长寿

蘑菇防老痴、榆钱能健脾 食材也能如此养生

老人锻炼谨防十个错 七条自测老年性耳聋

有三高喝些谷物浓浆 这些食物让血管变年轻

工作压力太大怎么办？试做七件事来缓解

春日新宠:百花熬作粥 喜提蔬菜界"爱马仕"

泡沫尿不一定是肾病！睡前四个动作可护肾