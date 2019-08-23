中秋佳节，提“枣”走亲访友

中秋是中国最传统的节日之一，每到此时，人们走亲访友，感恩贵人、拜访恩人、孝敬亲人，传递良好祝愿，表达美好祝福。如今的中秋节送礼，人们也不再只单纯地挑月饼，选择的礼物越来越丰富，可是啥样的礼物才能表达心意呢？

国家中医药管理局中医药科研三级重点实验室副主任苏云明教授建议，大家可以选择一些适合秋天食用的健康礼品，比如红枣。在“多事之秋”常吃红枣能为身体带来多种好处：第一，有助护肺。按中医的理论，时脏对应，秋季属肺。红枣属补气药，具有养胃健脾、补血益气等功效，可润肺、止咳、治虚、养胃。第二，有助护肤。很多人一进入秋天就开始皮肤干燥、紧绷、脱皮。常吃红枣有助改善上述状况，这是因为，红枣能调节人体的新陈代谢，使新细胞迅速生成，令肌肤变得红润有光泽。正因如此，“要想皮肤好，粥里加红枣”的说法广为流传。第三，有助补充多种营养。红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和硒等矿物质以及胡萝卜素、B族维生素、维生素E等营养素，是果品中的“补品王”。红枣还是植物类营养素的“富集地”，如环磷酸腺苷、芦丁、红枣多糖、三萜类物质等，这些活性成分能够提高免疫力，有助对抗“多事之秋”。

除了能满足大家“送健康”的诉求，红枣还拥有美好的寓意。比如在中国人民心目中，好想你红枣象征着吉祥、喜庆、安康和幸福。因此，中秋送礼选营养健康并且拥有美好寓意的红枣最合适不过了。中秋临近，好想你专门推出了适合送贵人、送恩人、送亲人的红枣礼盒，其包装美观大气，携带方便，能够满足大家对礼物“健康、有品质、有面子”的诉求。并且，“好想你”天生带有礼品品类性质的内涵，自然成为馈赠贵人、恩人、亲人的上佳之选，当用一提“好想你”作为礼品时，所传达的深厚情谊不言自明。

好想你红枣礼盒中的枣博士、1618、健康情等，产品原料均选自拥有“枣中贵族”之称的灰枣，肉厚核小皮薄，风味更地道。其中，枣博士颗颗万里挑一，1618寓意“要顺要发”，健康情完美的水分含量，口感犹如鲜枣，不少人反馈，收到这样的中秋礼物，会从内心感到惊喜。除了红枣礼盒，好想你还利用食品行业的“黑科技”，开发出新一代健康食品，最家喻户晓的当属清菲菲红枣湘莲银耳汤，该产品选用了原产地地道食材，有新疆优质若羌灰枣、甘肃兰州品质百合、福建古田精品银耳、宁夏中宁优质枸杞、湖南湘潭珍品糯莲等，这些食材经过炖煮熟化后，采用航天食品冷冻干燥工艺锁住鲜味，让消费者1分钟就能享受文火炖足2小时的美味。

这个中秋佳节，赶紧“提”枣走亲访友，感恩生命中的贵人、恩人和亲人，准备好“好想你”，与他们一起团团圆圆过中秋。 （王盈盈）