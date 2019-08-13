中秋临近，跟营养专家学送礼

临近中秋，为亲朋好友选一份合适的礼品被很多人提上了日程。自古以来，食品一直是传统节日礼品中的主力军。如今，市面上食品的种类越来越多，到底应该如何选择？

在吴阶平医学基金会营养学部委员刘明看来，常见的食品礼品也分为“三六九等”，大家在选择时需要注意：有一些食品营养素密度很低，不适合用来送礼，比如高糖点心、乳饮料、果汁饮料等；有一些食品比较“挑人”，需要根据送礼对象的具体情况来选择，比如茶叶、五谷粉糊等；还有一些食品老少皆宜，可以作为中秋送礼时的首选，比如坚果、有机杂粮、稀有果蔬、优质红枣等。其中，红枣尤其值得推荐，其具有以下几大优势。

第一，寓意好。“但愿人长久，千里共婵娟”，这是古人对中秋佳节最诚挚的祝福。红枣在中国人民心目中，象征着幸福、美满和吉祥。“枣”与“早”谐音，它寓意着人们对吉祥、美好的祝愿，期盼幸福早点到来。第二，营养好。红枣是公认的营养佳品，被誉为“百果之王”，其不仅富含钾、钙、铁、锰、铜和硒等矿物质以及胡萝卜素、B族维生素、维生素E等营养素，还是植物类营养素的“富集地”，如环磷酸腺苷、芦丁、红枣多糖、三萜类物质等。众多活性成分为红枣带来了多种保健功效，比如抗氧化、延缓衰老、提高免疫力、抗疲劳等。第三，人人喜欢。早在西周时期人们就开始利用红枣发酵酿造红枣酒，作为上乘贡品，宴请宾朋。民间还流传着很多有关红枣的谚语，比如“日食三颗枣，百岁不显老”“五谷加红枣，胜似灵芝草”“要想身体好，天天吃红枣”……这些充分说明了红枣深受国民的喜爱。

在人人注重养生的今天，中秋送礼选择深受人们喜爱的红枣最合适不过了，比如由好想你推出的红枣礼盒和冻干产品礼盒就特别适合，其包装美观大气，携带方便，不管是用来送贵人、送恩人还是送亲人，能够满足大家对礼物“健康、有品质、有面子”的诉求。并且，从寓意上分析，“好想你”天生带有礼品品类性质的内涵，自然成为馈赠亲朋好友的一个“贴切的理由”。红枣礼盒，比如枣博士、1618、健康情等，产品原料均选自拥有“枣中贵族”之称的灰枣，肉厚核小皮薄，风味更地道。其中，枣博士颗颗万里挑一，特别适合送贵人；1618寓意“要顺要发”，适合送给恩人；健康情完美的水分含量，口感犹如鲜枣，适合作为招待亲朋好友的零食食用。除了红枣礼盒，好想你还利用食品行业的“黑科技”，开发出新一代健康食品，比如清菲菲红枣湘莲银耳汤就是其中之一。该产品选用了原产地地道食材，有新疆优质若羌灰枣、甘肃兰州品质百合、福建古田精品银耳、宁夏中宁优质枸杞、湖南湘潭珍品糯莲等，这些食材经过炖煮熟化后，采用航天食品冷冻干燥工艺锁住鲜味，让消费者1分钟就能享受文火炖足2小时的美味。

中秋前夕，不妨为生命中的贵人、恩人和亲人准备好“好想你”，与他们一起团团圆圆过中秋。