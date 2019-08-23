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云指医护，便捷的医疗护理服务，就在您指尖

2019年08月23日08:58 来源：人民网-人民健康网

都说现代人，最怕的就是生病。有点不舒服去医院看看，大概就要请一整天假，经历排队挂号，排队等叫号，看诊，排队拍片子（或是抽血），等化验结果，再给医生看，医生开药，排队付钱，排队取药这样一大堆流程。

所以大多数人都不敢病，也不敢去医院。“有老人在下雨天不小心摔了一跤，摔断了腿，手术后，经历了数次去换药、拆线的过程。每次都是叫好几个人把他的轮椅搬上搬下，去医院排队，然后几分钟换好药，再折腾回家。”这是云指医疗团队遇到过的真实案例。

据了解，由于我国人口基数大，加上老龄化严重，国内这样的失能半失能老人数量已突破4000万， 60岁以上的老人已经达到了2.2亿。但是由于社区医院的护士很少提供上门服务，市场中医护资源一直是供不应求。

很多病人对于伤口护理、造口护理、换管等医护项目的需求是固定的周期性的，每次都要跑医院，对于病人来说，很是麻烦。这些固定化的需求能否有比亲自去医院更便捷且安全的解决方式呢？

为此，云指医护为患者们提供了新的选择。今年2月，国家卫健委发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》，确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为“互联网+护理服务”试点地区。北京市卫计委明确表示医生提供上门医疗服务属于合法行为。明年，北京市还将建立政策性长期护理保险制度，试点失能老人照料服务。这说明国家开始想办法弥补公共医疗资源的不足，让互联网的力量为医疗服务带来更多便捷。

云指医护响应国家号召，为患者和护士搭建了一个安全便利的服务平台。还制定了一套服务标准，希望通过规范流程来降低医疗纠纷发生的可能。

平台上的护士全部有专业的资格证书、执业证明，需患者自备药品、工具及院外输液证明，平台还为每一单提供保险，护士上门全程定位追踪，服务全程录音。

患者只需要手指轻点，选定护士，预约时间，专业的护士会立刻回应并与患者取得联系，沟通需求。

云指医护力求通过优化服务流程与质量，为更多人带来便捷高质的护理服务。让医护更便捷，让专业的医护服务近在您的指尖。  

(责编：李轶群、杨迪)


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