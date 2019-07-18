延续护理服务还需补齐短板

患者出院后，一旦缺乏科学的康复指导，容易出现多种并发症及后遗症，也会给家属增添负担。广东省部分医院探索延续性护理服务，病人出院后，护士上门护理，让患者在家也能享受专业照护，费用也在可承担范围内。目前，广东21个地级以上市中，已有18个市探索开展多样化的出院后延续护理服务。（7月16日《人民日报》）

尽管患者出院在家可以得到家庭医生的随访服务，“网约护士”也为患者提供了一条新的服务途径。但最了解患者病情的，是此前患者住院的医院，是从头到尾为患者提供诊疗服务的医护人员。医院的连续服务难以替代，患者在这方面的需求巨大：疗效观察、药量调整、拆线换药、拔管与换管等，很多医疗操作都需在院后完成。假如护理服务能够延续到家，患者面临的这些难题就会迎刃而解，对于缩短平均住院天数、提高诊疗效率也都大有好处。

要想普及延续护理服务，一些困难还有待克服。比如，服务延续到家，但医保报销却在出院时截止，院后服务收费就成了问题，也会增加患者的负担。我国正在大力推行按病种付费，不妨将延续护理服务涵盖在内，使之作为住院的一部分打包付费。此外，不少大医院本来就人手不足，难以抽出人力承担延续护理服务。而医联体建设和双向转诊模式为化解这道难题创造了条件，医院出技术，指导基层医护人员开展这项服务，也是一个不错的选项。

补齐收费与人手等方面的短板，制定好延续护理服务的相应规则，让出院患者在一段时间内继续获得一定的护理服务，应该成为更多医院的自觉行动。