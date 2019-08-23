孕期体重迅速增长要警惕“肿了”

梁女士怀孕后的“饮食原则”是一人吃两人长，想吃多少吃多少。怀孕7个多月，她增长了25公斤。看到体重值不断上升，梁女士想象着宝宝又长大了，内心充满了骄傲。近日，她突然头痛得厉害，前往湖南省妇幼保健院产科门诊就诊时，血压最高达到了180/123mmHg，最终因“体重增长过快”进行剖宫产手术终止了妊娠。而让梁女士没想到的是她的宝宝仅1.5公斤重，出生就住进了新生儿科治疗。

梁女士身高155cm，孕前体重为65kg，体重指数BMI为27，属于偏肥胖者。梁女士怀孕8周多时，首次产检时就发现血压为133/88mmHg。由于这是生二孩，她并没有引起重视，也没有定期产检。像大多数准妈妈和家属一样，她整个孕期只关心B超结果，见B超没问题便认为宝宝也没问题。随着体重一天天增长，梁女士慢慢感觉到了异样，最终因头痛难忍而进医院。

梁女士及家人充满了疑惑，孕妈体重快速增长，难道不是宝宝在长吗？该院产一科主任宋玉琳主任医师表示，孕期体重增长有标准，如果短时间内，孕妈体重迅速增长，不是一个正常现象；相反，可能要警惕出现妊娠期高血压疾病，很可能不是“重”而是“肿”。梁女士的产检资料显示，她在孕早期就可能患有妊娠期高血压疾病，却没有重视，导致疾病进一步加重，发展成重度子痫前期，并发全身水肿，表现出体重的快速增长。

正常情况下，孕26周以后体重增长每星期不超过0.5公斤。孕妈应坚持产检，同时每天坚持进行空腹体重测量及血压测量，如果体重增长过快、血压升高或有头痛、头晕、眼花、胸闷气短等不适时，一定要及时就医。（记者 徐媛 ）