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枕边常备小茴香 缓解失眠护颈椎

全毅红

2019年08月22日15:01 来源：人民网-生命时报

　　小茴香是家庭厨房中的常备调味品，它还是一味中药，可做日常保健使用。

　　中医认为，小茴香味辛、性温，归肝、肾、脾、胃经，具有散寒止痛、理气和胃的功效。小茴香用盐炒后，可加强其散寒止痛的功效。眼下天气炎热，室外室内温差大，人们衣着单薄，颈项暴露于外，空调房的寒凉之气容易从皮肤腠理入侵机体，诱发疾病。尤其颈椎，更易在这时受到伤害，出现僵硬、疼痛等不适。这里给大家推荐一个用小茴香缓解颈椎不适的方法：茴香籽一两，生盐炒热之后，放入小布袋，趁热敷在颈部，热敷30分钟左右，一天2次。坚持一周左右，可明显缓解颈椎不适。这个方法在冬季也同样适用于寒邪所致的颈椎病。

　　同时，小茴香中含有茴香醇、茴香醚等挥发油物质，有一定的镇静作用，因此可以助眠安神。抓一把小茴香，放入布袋中，然后倒入小茴香一半量的食盐，封口后摇匀。睡觉时，将布袋放在枕边，可缓解失眠，提升睡眠质量。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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