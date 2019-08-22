苹果蜜枣猪脊骨汤 养肺去燥

苹果蜜枣猪脊骨汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养肺去燥

推荐人群：一般人群，夏秋交替季节保健汤水。

材料：苹果2个，蜜枣3~5粒，猪脊骨500g（3~4人量）。

烹调方法：苹果洗净去皮后切块，蜜枣稍冲洗后备用；猪脊骨冲洗后切大块焯水后捞起；所有材料一起放入锅中，加入清水1000ml大火烧开后转小火45分钟，加盐调味即可。

汤品点评：中医认为苹果性平味甘酸，具有润肺补气、养胃醒脾、醒酒平肝的作用，是适用于夏秋交接之际养肺去燥、护肺平肝的食疗。从营养价值来说，苹果是目前蔬菜水果中营养物质较为全面均衡的一种，其含有的果胶、钾、酚类和黄酮类物质对降低高血压、高血糖、高血脂均有辅助作用。有调查研究证明，在排除其他影响后，苹果能延缓肺功能的下降，这在戒烟人群身上体现得特别明显。这也证明了苹果确实是养肺食物。蜜枣主要起调味作用，汤水清甜有滋润，特别适合换季时全家老少一起享用。