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老人患鼻炎 更得抓紧治

蒋卫红

2019年08月22日09:30 来源：人民网-生命时报

老人有鼻炎，不只是打几个喷嚏、擤擤鼻涕那么简单，鼻炎慢性复发，不仅损害老人的睡眠质量，也能潜在改变认知功能、心理健康、糖代谢及内分泌功能。

一般认为，过敏是免疫系统反应过度，在强健的年轻人中更易发生，其实不然。临床上，因喷嚏、流涕、鼻塞和鼻腔干燥不适等来医院就诊的病人越来越多，很大一部分是患上过敏性鼻炎的老人，集中在60~75岁。这是因为，随着年龄增长，免疫系统无论在先天性还是适应性功能方面均会下降，即“免疫衰老”，使老人更易频繁感染，患上自身免疫性疾病和恶性肿瘤。这种变化对老人患过敏性疾病有潜在影响。再加上老人由于生理性原因，鼻黏膜萎缩、弹性下降，鼻黏膜干燥和充血时常发生，使得患过敏性鼻炎的症状与年轻人不同，主要表现为流涕、鼻塞和干燥。

老人患上鼻炎，除了会有头痛、头晕、记忆力下降等情况，随着病情迁延，可能还会影响其他组织和器官功能，比如加重原有的肺气肿、肺心病以及哮喘等。如果老人本身有脑梗塞和高血压等心脑血管疾病，也会影响到心脑供氧状态。

所以，有鼻炎的老人要抓紧治疗，不要认为过敏性疾病是治不了根的，任病情迁延。治疗方面，能局部用药，就不建议全身用药。生活中，建议老人用盐水冲鼻，这是一种有效的辅助疗法。注意加强控制室内过敏原，如尘螨、蟑螂和宠物。

(责编：李轶群、杨迪)


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