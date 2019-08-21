慢病患者小心药物性肾损伤

老年人常常患有多种慢性疾病，服药种类和数量多，药物性肾损伤发生的概率也因此升高，需要引起高度重视。

1.老年人为什么容易发生药物性肾损伤？（1）老年人药代动力学特点发生改变，药物在体内吸收、分布、清除等方面均有所不同；（2）随着年龄增加，肾功能减退，肾血流量和肾小球滤过率每10年下降10%左右，肾小管浓缩功能每10年下降5%左右；（3）老年人用药种类和数量较多，大大增加了药物性肾损伤的发生几率；（4）老年人常伴有高血压、糖尿病、动脉粥样硬化等多种慢性病，长期疾病易导致肾脏灌注不足和缺血状态。此外，药物引起肾损伤的机制主要包括肾脏血流动力学改变、急性肾小管坏死、肾间质损害、过敏反应、梗阻性病变等。

2.哪些药物容易引起肾损伤？（1）抗生素类。氨基糖苷类（庆大霉素、链霉素等），糖肽类（万古霉素），青霉素类，头孢类，抗真菌药物（两性霉素B等）；（2）解热镇痛药和非甾体抗炎药（NSAIDs）：阿司匹林、双氯芬酸、对乙酰氨基酚等；（3）中药类。植物类：雷公藤、益母草、苍耳子、细辛、芫花、乌头、马钱子、苍耳子、含马兜铃酸类中草药（如关木通、广防己、青木香等）；动物类：全蝎、蜈蚣、斑蝥、青鱼胆、蟾蜍等；矿物药：朱砂（硫化汞）、雄黄（硫化砷）、砒霜（三氧化二砷）、胆矾（硫化铜）、密陀僧等；（4）化疗药物。如顺铂、丝裂霉素、甲氨蝶呤等；（5）免疫抑制剂；（6）造影剂等。

3.预防药物性肾损伤的措施有哪些？老年人用药要咨询、遵循临床医师的专业建议，医生会根据患者的肾功能调整用药方案和用药剂量，切忌滥用药物；平时应低盐饮食，适量饮水，以促进体内药物的代谢和排泄；注意休息，避免感染和过度劳累；服用肾损伤药物期间应定期检查尿常规和肾功能，若出现腰酸无力、小便异常、血压升高时，应立即停药并及时就诊。