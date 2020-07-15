人类肺损伤有望通过猪循环系统修复

科技日报北京7月14日电 （记者张梦然)英国《自然·医学》杂志13日发表一项生物工程最新突破，美国科学家报告称，未达到器官移植要求的受损人肺，可通过与猪的交叉循环进行修复。鉴于现在全球都面临移植供体短缺的问题，受损肺脏修复技术有望为人类扩充适合移植的器官库。

肺移植是根治终末期肺病的唯一手段，但由于高质量供肺不足，肺移植的开展一直受限。当前增加可利用供肺的策略包括使用体外肺灌注（EVLP）支持移植前的供肺功能，这种技术会不间断地泵送氧和营养物质，但尚不清楚EVLP修复受损肺的效果如何。

去年5月，美国范德堡大学研究人员马修·巴切塔及其同事，研究了严重受损肺脏再生后达到移植标准的可能性。他们以猪为实验对象（猪的内脏器官大小、形状等与人类器官相近，同时也被认为是器官移植的潜在供体），在8只猪的体内再现了胃内容物吸入性损伤，并通过体外支持系统将受损肺脏与受体动物的循环系统相连，对器官进行维持。

在前期研究中，团队发现，将受损猪肺与另一只猪的循环系统相连，就能修复受损的猪肺。而在这项最新研究中，他们探索了能否用相同的过程来修复人肺。

研究团队将5个未达移植要求的肺与一只猪的循环系统相连，并给这些猪使用了免疫抑制剂，防止肺部排异。在连接24小时后，受损人肺的组织和功能都出现了改善，包括其中一只在EVLP后仍不符合移植要求的肺。研究人员认为，无法通过EVLP修复的移植不达标肺，或能利用这种交叉循环的方式进行修复。

研究团队指出，仍需开展进一步研究评估这种方法的临床应用潜力。