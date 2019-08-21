受访专家：河北医科大学第三医院足外科主任医师 张奉琪

说起腱鞘囊肿，大家可能会觉得陌生，但如果说到关节处长了个包，应该不少人都见过，甚至经历过。本期《生命时报》邀请河北医科大学第三医院足外科主任医师张奉琪就腱鞘囊肿的产生原因及处理方式为大家做个介绍。

腱鞘是套在长肌腱表面的管状滑膜囊，内有少量的滑液，可以起到约束肌腱以及增加肌腱表面滑动性的作用，从而减少肌腱在运动过程中的摩擦。腱鞘囊肿在中青年人中发病率略高，女性高于男性。由于该病主要发生在人体腱鞘多的部位，或短肌腱的支点处和关节囊的支点处，如手指部位、脚背部、手腕处等，因此该病跟患者从事关节活动较多的职业有关，如长期搬运重物者、用到腕部的运动员等。此外，有些患者先天韧带松弛，经常容易扭伤，就会导致腱鞘撕裂，纤维组织分泌出一些胶冻样黏液，这些黏液逐渐形成一个囊，被囊膜包起来后，也会形成囊肿。腱鞘囊肿通常有黄豆粒、葡萄甚至可能鸡蛋大小，摸起来很硬，但生长普遍缓慢，直径一般不超过2厘米。

患有腱鞘囊肿，只要积极治疗便可快速痊愈，对身体伤害也比较小。有人说把囊肿捏破就能好，对此，张奉琪提醒，此方法适用于囊肿初期不太坚硬、鼓包直径小于1厘米时，并且患者需咨询骨科或手足外科医生，由医生来指导按压囊肿。对于较大的囊肿，由于其本身就是关节经常活动而产生，如果长时间自行按摩反而会刺激囊肿，有可能加速其生长，甚至可能加重疼痛；另外皮肤比较薄，如果囊肿破损，黏液渗出与皮肤粘连，易造成局部感染，不利于手术。

早期的囊肿里面多是一些淡黄色液体或果冻样液体，可采取保守治疗：一是到科室配保护受伤关节的护带，对局部进行制动，减少摩擦和损伤；二是休息时或睡前，用热水敷于患处，畅通局部气血，促进血液循环；三是做些简单运动，活络肌肉，恢复血液循环。而时间较长的囊肿，会变得比较硬，还有些病人的囊肿在此过程中会产生坏死组织。对于较大囊肿，手术切除为主要治疗手段，术后基本不会复发。一般术前需要做个彩超，来确定囊肿大小和范围，并且切除后还要送病理进行进一步检查。一般来说，腱鞘囊肿都是良性的，术后病理检查属于常规操作，以防其有癌变的可能性。（记者 李 爽）