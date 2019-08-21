查性激素选月经第三天

您身边是否有好久不来月经、怀不上孕、月经不规律或久受痤疮之苦的女性朋友？这些情况都可能是性激素惹的祸，需要做性激素检查。

性激素六项主要包括雌二醇（E2）、孕酮（P）、促卵泡生成素（FSH）、促黄体生成素（LH）、泌乳素（PRL）、睾酮 （T）。患者最好在卵泡早期，即月经来潮的第3~5天进行检查，可以反应卵巢的功能状态。但对于月经长期不来潮而且又急于了解检查结果者，则随时可以检查，这个时间就默认为月经前的时间，其结果也就参照黄体期的指标。

雌二醇（E2）由卵巢的卵泡分泌，主要是促使子宫内膜进入增殖期，促进女性第二性征的发育。卵泡早期该值处于低水平，月经第7天开始逐渐增加，排卵前1~2天达到第1次峰值。

孕酮（P）由卵巢的黄体分泌，主要是促使子宫内膜从增殖期转变为分泌期。月经期孕酮高提示黄体萎缩不全；黄体期孕酮降低提示黄体功能不全；排卵后孕酮大于5纳克/毫升提示有排卵。

促卵泡生成素（FSH），其主要功能是促进卵巢的卵泡发育和成熟。基础值大于12则提示卵巢功能不良，大于40提示卵巢功能衰竭。若发生在40岁以前，为卵巢早衰或卵巢不敏感综合征。

促黄体生成素（LH）能促排卵，在FSH的协同作用下，形成黄体并分泌孕激素。基础LH/FSH>2，提示多囊卵巢综合征可能。基础FSH/LH>2，提示卵巢储备下降。

泌乳素（PRL）主要是促进乳腺的增生、乳汁的生成和排乳。首次检查泌乳素轻度升高者，应进行第二次检查。这项升高与脑垂体瘤、多囊卵巢综合征、甲状腺功能等相关。

睾酮 （T）的增高与多囊卵巢综合征、多毛症、肾上腺皮质增生或肿瘤等疾病相关。▲