专家解答骨关节病用药四大疑问：骨关节炎 吃“氨糖”不升糖

中国医科大学航空总医院药学部主任、主任药师 王艳春 □门诊药房组长、副主任药师 陈 群

张先生65岁，前两天因腿脚疼得走不了路，来我院骨科找医生看病，被诊断为骨关节炎。医生给他开了硫酸氨基葡萄糖胶囊，也就是人们常说的“氨糖”。由于张先生还患有糖尿病，看到这个药的名字中带有一个“糖”字，他开始担心吃了会不会引起血糖升高。恰巧张先生的邻居李大爷也有骨关节病，一问才知道医生给李大爷开的是盐酸氨基葡萄糖胶囊，效果非常不错。张先生由此产生疑惑，俩人为啥吃的药不一样，他是不是可以换成和李大爷一样的药呢？此外，张先生的儿子还给他从海外代购了一种叫做“维骨力”的保健品，据说对骨关节炎恢复有好处，非让他吃这个，一时间张先生没了主意，于是来到用药门诊咨询我们，说出了他的4个困惑。

1.“氨糖”里面有一个“糖”字，会升高血糖吗？答案是不会。氨基葡萄糖是一种天然的、生理状态的氨基单糖，不是普通的葡萄糖，二者结构不一样，糖尿病人吃了并不影响血糖变化，因此不必担心。

2.“硫酸氨糖”与“盐酸氨糖”哪个更好？这两种胶囊的主要成分都是氨基葡萄糖，之所以将它们和不同的酸结合，是为了更好地溶解，便于人体吸收，其最终目的是一致的。因此，无论是“硫酸氨糖”还是“盐酸氨糖”，主要成分和功能主治都是一样的，不存在哪个更好的说法，只要药品质量合格、符合药典规定，效果就都是一样的。

3.“氨糖”对骨关节炎有效果，老年人是不是可以提前吃点预防一下？“氨糖”可以用来治疗和预防全身所有部位的骨关节炎，包括膝关节、肩关节、髋关节、手腕关节、颈及脊椎关节和踝关节等，可缓解和消除骨关节炎的疼痛、肿胀等症状，改善关节活动功能。但“氨糖”是处方药，用药前必须有专科医生诊断才行。由于每个人身体的具体情况不一样，不能一概而论，因此临床上不提倡老年人凭感觉吃“氨糖”来预防骨关节炎。

4.“维骨力”能不能替代医院开的“氨糖”？“维骨力”是美国的一种膳食补充剂，相当于中国的保健品，其主要成分有氨基葡萄糖、软骨素、纤维素、维生素D3、透明质酸等。“维骨力”说明书上有明确提示：可作为膳食补充，不能替代药品。因此在使用上，还是要听从专业医生的建议，不能随意叠加或替换治疗用的药品，以免耽误病情，甚至出现药物不良反应。▲