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孕期止痛，三步选药

2019年08月21日10:51 来源：人民网-生命时报

武汉市中心医院药学部主管药师 李 萌

很多孕妇都曾经历过各种平时所没有的疼痛，关节痛就是一种。怀孕时韧带松弛，可能导致关节松动；体内水肿，也可能压迫神经，导致疼痛；胎儿体积和重量的增长，也对脊柱形成了较大的压力。因此，孕期关节痛是正常的生理现象，无需紧张。如果疼痛难忍，影响到生活，特别是影响夜间睡眠，可以遵循以下三步走的用药方法。

1.对乙酰氨基酚，应对轻度疼痛。现有的临床数据显示，妊娠期使用对乙酰氨基酚不会对胎儿的生长发育造成影响。甚至曾有报道称，一位试图服用对乙酰氨基酚自杀的孕妇，经过特异性药物解救后，胎儿的肝脏并未受到影响。因此，孕妇是可以在妊娠早期、中期、末期使用常规剂量的对乙酰氨基酚来缓解疼痛或退热的。妊娠早期、中期还可使用其他非甾体抗炎药，如阿司匹林。妊娠末期则要避免使用其他非甾体抗炎药，因为可能抑制前列腺素的合成，导致胎儿动脉导管过早关闭，引发肺动脉高压。

2.可待因，对付中度疼痛。可待因对胎儿的生长发育也没有影响，但它属于阿片类药物，长期使用，可能成瘾。但邻近分娩时使用，可能会抑制新生儿的呼吸，需要在医生药师指导下使用。另一个药物是曲马多，目前亦未发现胚胎毒性，它对新生儿的呼吸抑制作用较可待因低，但仍需要警惕成瘾风险。

3.非产科手术的麻醉镇痛，可使用镇痛强度更高的强阿片类药物，如吗啡、芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼。虽然未查询到致畸资料，但接近生产时使用，可能造成呼吸抑制，这些药物的滥用风险和戒断症状将更加明显，妊娠期间不推荐使用。这类药物一般由麻醉医生在心电监护下给予，使用硬膜外或静脉泵入给药。

疼痛是机体的应激性反应，提示体内某些生理或病理异常。孕妇出现疼痛，首先需要到相应的专科就诊，查明原因。如果是生理学上的，且疼痛程度较轻者，可暂时不用药。以上药物的妊娠安全范围，仅限于镇痛剂量，只可短期使用，孕妇切不可随意自行用药或停药。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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