夹竹桃缓解腰突症
蒲昭和
腰椎间盘突出症（腰突症）属中医“痹证”范畴，是中老年人常发病，症状有腰椎痛、下肢疼痛麻木、行走疼痛加重。
推荐一个缓解腰椎间盘突出症疼痛的方子。取夹竹桃叶60克（鲜品用150克），加水1500毫升，煎煮约20分钟，去渣取液1000毫升，加入陈醋100毫升，趁热用小毛巾浸药液（拧至半干不滴水）热敷痛处（以皮肤能耐受为宜），温度降低可将药液加热重敷，反复热敷20分钟，1天1次，10天一疗程。
夹竹桃为夹竹桃科小乔木，具观赏价值，叶片可入药。夹竹桃性平味苦，主要有强心利水、祛痰定喘、镇痛祛瘀等作用。陈醋可以软化血管、活血化瘀、缓急止痛，且有透皮功效，有助药物的渗透吸收。夹竹桃与陈醋煎汤熏洗，可以起到活血化瘀、止痛的功效。通过热敷，能让药物与热力产生协同作用，用于腰椎间盘突出症，能使患部组织毛细血管扩张，循环加速，有利组织水肿消散，消炎镇痛。临床实验证明，采用上方两个疗程后，多数患者腰腿痛、肌肉痉挛、麻木等症状有明显减轻，有效率达93%，且未见皮疹或过敏等副作用。
本方法可用于治疗腰椎间盘突出症、颈椎病等引起的局部酸胀、刺痛等症状。如连用5次无效时当停用，考虑其他方法治疗。需注意，夹竹桃叶、花均有毒，切忌入口。对此物过敏者或孕妇不宜使用。▲
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