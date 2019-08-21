乙肝发展成肝癌只需三步！这6个问题人人都该知道

受访专家：郑素军教授，主任医师，知名专家，北京佑安医院疑难肝病及人工肝中心副主任。

中国是肝癌大国，而导致肝癌的主要原因就是乙肝。

“这二十几年来，随着我国政府大力推广和落实疫苗接种等母婴阻断技术，我国乙型肝炎病毒(HBV)感染者人数减少了约5000万。”北京佑安医院疑难肝病及人工肝中心副主任郑素军教授在接受健康时报记者采访时说，“1992年，我国HBV感染者人数约有1.2亿，二十几年后，这个数字下降到了约7000万”。

然而，7000万也绝不是个小数字，乙肝防治工作依然严峻。长期以来人们对于“乙肝传染性”的印象根深蒂固，很多感染者、甚至家人对于“乙肝”很抗拒，不愿了解又造成了很多误解。

关于乙肝，健康时报收集了大家最关心的6个问题，郑素军教授一一进行了解答：

1、和乙肝患者共餐，会不会被传染?

郑素军教授：乙肝主要是通过血液和体液来传播的，不会经过呼吸道和消化道传播，和乙肝患者一起吃饭是不会被传染的。

我们医护人员在日常工作中，在接触乙肝患者的时候，如不进行医疗操作，并不需要采取戴口罩、戴手套等防护措施。HBV并不会通过空气和接触传播，大家不用太恐慌。

敲重点！这些最常见的传播途径很容易会被大家忽略：

1)血液传播。除了输血以外，以下这些活动更应该注意：日常生活中修足、纹身、纹眉、打耳洞、医学美容不安全注射等，共用剃须刀和牙刷等也要注意。如果医疗器械消毒不彻底，再加上侵入式操作，可能会引起传染。

2)母婴传播。多数是胎儿在分娩过程中被感染(少数为宫内感染)，大多在分娩时接触HBV阳性母亲的血液和体液。目前我国母婴阻断的成功率高达95%以上，如果妈妈是HBV携带者，可以做母婴阻断来防止母婴传播。

3)性传播。没有防护的性行为，可能会导致HBV的传播。

2、乙肝患者为什么是肝癌高发人群?

郑素军教授：如果病情控制不力，慢性乙肝会向肝癌方向进展。慢性乙肝通常会有个疾病进展的三部曲：慢性乙肝——肝硬化——肝癌。

第1步：肝炎

感染了HBV，病毒在体内增殖会激活机体免疫，在清除病毒的过程中，会造成免疫损伤，导致肝细胞破坏，进而形成炎症。

第2步：肝硬化

乙肝病毒增殖会刺激机体免疫系统清除病毒，两者间不断斗争，会导致肝损伤、肝脏炎症的持续存在，并伴随着肝脏胶原纤维产生增多，慢慢地，你的肝就有可能会从乙肝变成肝硬化了。

第3步：肝癌

肝硬化之后，有的患者可能伴有糖尿病、肥胖、高血脂、内分泌紊乱、人体的内环境和免疫系统的功能异常，导致免疫系统监督肿瘤发生的功能下降，不能清除异常的变异肝细胞，就可能会发生癌变。

因此，在发现乙肝的早期，就应该及时进行抗病毒治疗，控制病情进展。

3、如果发现感染了HBV，应该怎么办?

郑素军教授：第一，不要恐慌，要建立信心。现在抗病毒药物越来越多，乙肝是可控的。

第二，一定要到正规的肝病专科医院或者综合医院的肝病科、感染科或者消化科进行诊治；不要轻信各种根治乙肝的小广告，到没有法定营业资格的诊所去诊治，以免延误病情。

第三，听从专科医生的指导，他们会根据检查结果，判断你目前肝病到底在肝炎阶段还是肝硬化阶段，有没有肝癌发生的可能，并给你相应的治疗。

如果在肝炎早期阶段，及时进行抗病毒对因治疗，可以大大减少肝硬化和肝癌的发生率，最终提高患者生活质量，延长寿命。

4、怎么判断HBV的传染性高低?

郑素军教授：并不是说表面抗原阳性，传染性就很高，判断HBV传染性最直接的指标是血液里的HBV DNA复制水平。它能够反映病毒在体内的增殖情况，HBV DNA水平很高，则说明HBV很活跃。可以说HBV DNA其实就是乙肝疾病进展的根源所在。

判断HBV传染性水平的HBV DNA检测，一般采用灵敏度和精确度高的定量聚合酶链反应法。HBV DNA检测是判断HBV复制程度的关键方法之一，用于判断人体内存在HBV的多少和传染程度。

相对于国产试剂，一些进口试剂的敏感度更高，高于10 IU/ml的HBV DNA都能检测出来；尤其适合HBV DNA水平已经控制在较低水平的患者。

5、HBV DNA怎么查?什么时候需要查?

郑素军教授：测HBV DNA水平很简单，抽一管血就可以检测。对于普通人，如果发现乙肝表面抗原阳性，就应该检查HBV DNA。

如果已经是慢性乙型肝炎患者，长期检测HBV DNA水平更为重要。

1)治疗前要测，有助于医生评估患者疾病状态，有针对性地制定治疗方案。

2)治疗中要测，可以监测抗病毒药物的疗效。一般3-6个月建议检测一次。

3)患者有淋巴瘤等血液系统肿瘤或其他系统肿瘤，使用化疗药物或免疫抑制剂，可能会激活HBV。在这个期间也需要检测HBV DNA。

6、如果HBV复制水平较高，有办法降低吗?

郑素军教授：降低HBV DNA水平，压制病毒的复制是关键，而为了达到这个目的，其中一种有效的治疗手段就是抗病毒治疗，一般可以通过两类药物，一类是干扰素，需注射给药；另一类为核苷(酸)类药物，一线推荐包括丙酚替诺福韦(TAF)、替诺福韦酯(TDF) 、恩替卡韦(ETV)等，可口服给药。

在整个慢性乙肝进展的过程中，HBV DNA检测也是判断病毒复制水平、制订治疗方案、监测判断疗效的关键方法，如果能尽量保持HBV DNA控制在10 IU/ml以下，可以降低发生肝癌(HCC)的风险，从而有利于提升患者生活质量，延长生存时间。(记者 寇晓雯)