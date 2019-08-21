“健康中国 医师行动”健康扶贫包虫病攻坚战计划项目在青海启动

2019年8月20日，由国家卫生健康委员会医政医管局、中国医师协会、清华大学主办，青海省卫生健康委员会、青海省医师协会、青海大学承办的“健康中国 医师行动”健康扶贫包虫病攻坚计划项目启动仪式暨中国医师协会《健康中国医师行动》-包虫病清灭行动工作委员会成立、健康扶贫包虫病攻坚战-果洛行启动仪式在青海大学附属医院召开。

项目启动仪式由青海省卫生健康委员会副主任厍启录主持。青海大学党委书记俞红贤在启动仪式上讲话，高度肯定清华大学长期以来全方位、多层次支援青海大学，清华大学附属北京清华长庚医院不遗余力对青海大学附属医院的支持。俞红贤书记强调，“根治包虫病，事关青海‘一优两高’战略的实施，事关精准扶贫攻坚战的胜利和全面建成小康社会奋斗目标的实现。需聚全国俊贤、汇八方力量攻坚克难，扎实做好包虫病攻坚工作，确保到2020年实现基本遏制包虫病流行势头的目标。在不远的将来，实现包虫病的清零梦想。”

青海大学党委书记俞红贤 /青海大学附属医院供图

包虫病是由棘球蚴绦虫寄生于人或动物体内引起的人兽共患寄生虫病，其潜伏期长，特别是泡型包虫病，因其致死率高，又被称为“虫癌”。2018年普查中青海人群包虫病患病率为0.33%，青海南部是公认的世界上“海拔最高、感染率最高、病情最为严重、防治最为复杂”的包虫病流行地区，已成为牧区脱贫攻坚战的最大障碍之一。

为此，大会成立包虫病清灭行动工作委员会，以包虫病重点流行地区作为包虫病的成员单位，聘请国内知名专家作为技术指导，形成资源与技术的合作，促进包虫病防诊治一体化建设进程，协同开展包虫病基础研究和临床诊疗技术研究，通过强强联合，优势互补，资源共享，构建我国包虫病基础与临床诊疗技术联盟。并且建立我国包虫病流行地区的基层“包虫病开放手术室”，通过国内专家技术帮扶加强对包虫病患者的公益手术救助，提升基层包虫病救治能力，加强属地化的专业技术人才培养，促进包虫病及相关学科发展。中国医师协会秘书长李松林宣布中国医师协会《健康中国医师行动》-包虫病清灭行动工作委员会成立。

中国医师协会秘书长李松林 /青海大学附属医院供图

启动仪式上，国家卫健委医政医管局监察委员郭燕红为主任委员董家鸿院士颁发证书，中国医师协会会长张雁灵为工作委员会首席顾问吴天一院士颁发证书，随后，郭燕红监察委员、张雁灵会长分别为副主任委员程京院士、卞修武院士颁发证书，郭燕红监察委员、张雁灵会长、董家鸿院士分别为副主任委员温浩、李强、米卫东、魏来、赵生秀、樊海宁教授颁发证书。

随后，中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院执行院长董家鸿介绍了健康扶贫包虫病攻坚计划项目，他深入分析了包虫病防治困局的成因、破解之道以及青海包虫病防控取得的成效，并详细介绍了《健康中国 医师行动》-包虫病清灭计划”，以及2020年有效遏制包虫病、2025年基本控制包虫病、2030年基本消除包虫病的阶段目标。

中国工程院院士、清华大学附属北京清华长庚医院执行院长董家鸿 /青海大学附属医院供图

中国医师协会会长张雁灵表示，此次中国医师协会《健康中国 医师行动》-包虫病清灭行动工作委员会的成立，与《健康中国行动（2019-2030年）》密切相关，符合国务院提出的重大行动方针，是一项伟大的工程，也是一个有着历史意义的启动会，“打好这一仗，我们必须开展一次歼灭包虫病的人民战争”这既是一场攻坚战，也是一场歼灭战。

中国医师协会会长张雁灵 /青海大学附属医院供图

清华大学党委书记陈旭在讲话中指出脱贫攻坚特别是医疗精准扶贫越到紧要关头，越要坚定必胜的信心，越要树立一鼓作气的决心，迎难而上。要充分利用支援高校学科优势，特别是在地球物理环境监测疫情、简易可行的包虫病诊断和监测、新型药物的开发、5G通信技术互联网工具和数据共享，使先进技术和理念“无延时”下沉到基层，提高疾病救治效率，使得大批患者在属地就能得到救治。

清华大学党委书记陈旭 /青海大学附属医院供图

国家卫健委医政医管局监察委员郭燕红希望在脱贫攻坚进入决战决胜的关键时期，将青海省包虫病攻坚战作为卫生健康领域脱贫攻坚的重要内容，进一步强化组织领导，加大救治力度，加强宣传教育，结合扶贫攻坚加强督导考核，认认真真抓在手上，落实在行动上，切实解决困扰人民群众的健康问题，确保攻坚行动取得实效。

国家卫健委医政医管局监察委员郭燕红 /青海大学附属医院供图

青海省政协副主席王绚指出，包虫病防治攻坚的号角已经吹响。有国家卫健委和清华大学作为坚实后盾，有董家鸿院士带领的全国精英专家为尖兵，“健康中国”的青海篇章将更具中国特色、制度优势，为全面建成小康社会、建设富裕文明和谐美丽新青海、谱写中华民族伟大复兴中国梦青海篇章奠定坚实健康基础，为全面实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”提供更为坚实的健康保障。

青海省政协副主席王绚 /青海大学附属医院供图

启动仪式最后，陈旭书记、王绚副主席、郭燕红监察委员、张雁灵会长、董家鸿院士、李松林秘书长、吴捷主任、俞红贤书记、尤伟利主席、赵生秀副会长、张强院长、李占全院长、姚长青为健康扶贫包虫病攻坚计划项目启动仪式揭幕。

第二阶段讲座由青海大学附属医院党委书记崔森主持。卞修武院士以“生物与环境 肿瘤与长寿”为题，从“人体肿瘤类型与特性”“肿瘤诊治面临的挑战”“肿瘤干细胞（CSC）定义和鉴定”等方面做了分享，哈尔滨医科大学人文社科学院院长尹梅教授讲解“做有人文情怀的医者”，她指出医生更需要人文关怀，要认识医生技术与医学艺术的结合，做有医术的医生；要将医学思维与哲学思维相结合，练就临床思维。

中国科学院院士、陆军军医大学第一附属医院教授卞修武 /青海大学附属医院供图

哈尔滨医科大学人文社科学院院长尹梅 /青海大学附属医院供图

当日下午，专家们分赴各省级医疗单位考察交流。翌日，专家们将赶赴青海省果洛藏族自治州召开肝包虫学术会议、医疗质控调研培训等活动，正式拉开健康扶贫包虫病攻坚战行动的序幕。（李凌宇）