抽验增9倍促救命药安全上市

患者急需的治疗多发性骨髓瘤的进口药来那度胺胶囊等抗癌药，市药检所应对今年骤增的抽验压力，靠精细化管理保障了各种急需、常用药质量，使其能放心上市。记者昨天获悉，今年市药检所承担了全市药品、保健食品和化妆品90%以上的抽验任务，总量近万件，同比增加了9倍。

去年国家药监局宣布，进口化学原料药及制剂在进口时不再逐批强制检验。为了保证患者用药质量不下降，今年本市药监部门主动加大了抽检数量及覆盖面。面对国家政策的调整，以及本市机构改革带来的双重挑战，市药检所顶住了骤然增加的压力。

截至8月8日，今年市药检所已完成年度抽样任务的86%，其中药品完成率85%，药包材完成率100%，保健食品完成率99%，化妆品完成率85%。

这些简单数据的背后，映出了北京药检人恪尽职守的真实画像。进入市药检所大厅，首先映入眼帘的就是市药检所的前台受理专柜。

从检品资料核对到产品标准确认，从样品分拣到入库精细管理，从检品统筹分发到抽验任务限时督办，作为管理检验工作的中枢部门，市药检所业务办履行首接负责制，确保从受理样品到报告签发业务工作无差错运行。

每天，受理前台不仅要接收来自全国各地的复方氨基酸注射液等三种国家评价性抽检样品，还要接收16个抽样小组从各区抽查来的国抽、市抽检品。

在业务办人员印象里，检品总是堆积如山，最多的一天曾高达2000余件。“治疗肾癌、肝癌的进口药甲苯磺酸索拉非尼片，基本药物里降压的苯磺酸安氯地平，治胃病的奥美拉唑肠溶胶囊，还有牛黄解毒等中药，我们要把各种药品都抽检到位，保障市民用药安全，就必须靠环环相扣的精细化管理。”业务办相关负责人称。

为了让检品无积压，市药检所业务办对分拣、入库合理统筹，实施精细化管理。新推行的“业务专员”制，负责各项工作日常运维；“集中核对”制可降低录入错误；完善后的样品传递环节管理，提高了收检效率和准确率。

面对接踵而至的检品，市药检所启动了“检验推进月”，采取“统筹资源、优化流程、增加晚班、停止休假”等措施，确保市民用药安全。（记者 赵鹏）