国产面膜类化妆品抽检样品不合格率为1.3%

2018年，全国共抽检面膜类化妆品3662批（数据截至2018年11月16日）。其中，检出不合格样品43批，不合格率为1.2%。究其原因，主要是违法添加糖皮质激素和微生物指标超标所致。

集散市场问题面膜较多

不同产地产品抽检情况

统计显示，本次面膜类化妆品国抽，国产产品共检出不合格样品40批，不合格样品检出率为1.3%（40/2976），其中以标示广东和上海的产品最多（见表1）。在进口产品中，检出不合格样品3批，产地分别是韩国（2批）和中国台湾（1批）。

不同抽样区域抽检结果

从抽样区域看，直辖市抽检434批，检出不合格样品1批；省会城市抽检697批，检出不合格样品15批；地级市抽检1420批，检出不合格样品13批；市县/区县抽检1083批，检出不合格样品13批；县以下地区抽检28批，检出不合格样品1批（见表2）。

不同抽样场所抽检情况

从抽样场所看，在专卖店抽检1774批，检出不合格样品16批，不合格率为0.9%；在商场抽检500批，检出不合格样品2批，不合格率为0.4%；在小商店抽检566批，检出不合格样品8批，不合格率为1.4%；在超市抽检484批，检出不合格样品1批，不合格率为0.2%；在集散市场抽检135批，检出不合格样品10批，不合格率为7.4%；在药店抽检93批，检出不合格样品2批,不合格率为2.2%；在美容美发场所抽检100批，检出不合格样品4批，不合格率为4.0%；在生产企业和网络经营店分别抽检6批和4批，均未检出不合格样品（见表3）。

标识不合格生产企业抽检情况

统计显示，此次面膜类不合格产品，共涉及生产企业26家，涉及不合格样品批数大于2批的标称生产企业共有4家（见表4），其中标识广州博羿化妆品有限公司、广州市胜梅化妆品有限公司生产的产品发现不合格样品最多，各检出5批。

非法添加激素问题须重视

承检机构依据现行标准进行检验和判定发现，面膜类化妆品不合格的原因主要为检出禁用组分糖皮质激素和微生物指标不合格，且检出氯倍他索丙酸酯、氟轻松、倍他米松、地塞米松、泼尼松、氢化可的松戊酸酯、曲安奈德等7种糖皮质激素。其中，含氯倍他索丙酸酯的有3批；含氟轻松的有2批；含倍他米松的有2批；含氢化可的松戊酸酯、地塞米松、泼尼松、曲安奈德的各有1批。

而微生物指标超标则主要是菌落总数和铜绿假单胞菌不合格。其中菌落总数超标样品为33批，占面膜抽检不合格样品总数的76.7%，检出最低值为1600 CFU/g，检出最高值为7.2×106CFU/ml；检出铜绿假单胞菌样品1批。

根据《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定，糖皮质激素为禁用组分，长期使用含糖皮质激素的化妆品可导致面部皮肤黑斑、萎缩变薄等问题，且可能出现激素依赖性皮炎。同时，该《规范》还规定，菌落总数不得超过500 CFU/g或CFU/ml（眼部、口唇、儿童化妆品），其他化妆品不得超过1000 CFU/g或CFU/ml；铜绿假单胞菌不得检出。因为化妆品微生物的污染不仅影响化妆品的质量，还影响产品的使用安全，铜绿假单胞菌污染可能会引起人体皮肤和眼部感染。

（摘编自《2018年国家化妆品监督抽检工作总结报告》）