过敏了 吃药还是吃益生菌？

近几年，益生菌行业发展得如火如荼，无论是减肥、抑郁、过敏、便秘、糖尿病、高血脂，似乎都会被推荐吃益生菌。益生菌的作用真的有这么大吗？最近正好有朋友问：“我过敏了，是吃药还是吃益生菌呢？”好吧，关于益生菌的事儿，下面咱们就好好聊聊。

市场上的益生菌产品都属于食品类别

而食品不能替代药品

联合国粮农组织和世界卫生组织定义益生菌：益生菌是活的微生物，当摄入充足的数量时，对宿主产生健康益处。

益生菌，可不是某一种菌，它是很多具有益生作用微生物的统称，比如：双歧杆菌（动物双歧杆菌、乳双歧杆菌、短双歧杆菌……）、乳杆菌（嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、罗伊氏乳杆菌、发酵乳杆菌……）、芽孢杆菌、酵母菌……

目前，市场上益生菌有三种形式的产品：药品：如双歧杆菌三联活菌散、地衣芽孢杆菌活菌胶囊、枯草杆菌二联活菌颗粒等；保健食品/功能食品：例如合生元、益生菌粉等；普通食品：含有益生菌的酸奶、糖果、固体饮料等。

那这药品、保健食品、普通食品三种形式的益生菌，应该如何选择呢？

主要看您是哪类人群，针对您的具体情况，来选择适合的产品类型。这里唯一需要强调的是：普通食品，保健食品，都是食品，是不能治疗疾病的，食品不能替代药品。

过敏后应首先找准过敏原因

才能有效预防及治疗

预防过敏和治疗过敏不是一回事。过敏，是我们身体对外界刺激做出的异常反应，提醒我们健康受到了威胁，一般会表现为皮肤发痒、红肿、咳嗽等，严重的过敏会导致休克，甚至死亡。

那不管是预防还是治疗过敏，首先要知道导致过敏的原因，才能针对性预防及治疗。有一些过敏是我们无力改变的，比如本身就是过敏体质的人（就不在我们讨论范围内了）；有一些过敏是我们不合理的膳食结构、生活习惯或滥用抗生素造成的……因此，如果过敏，首要问题是找准过敏原因，才能有效预防及治疗。

益生菌对过敏的预防和治疗

还有待继续研究

那么，如果后天原因造成的过敏，补充益生菌有作用吗？科学家们做了很多工作，对这个问题的结论基本是：小白鼠的试验证明，补充益生菌对一些过敏性疾病是有预防或治疗效果的，但临床实验结果尚存在较大的不一致性，有科学家用益生菌（副干酪乳杆菌ST11）对31名患有过敏性鼻炎的成年志愿者进行了干预，发现益生菌有效果；也有科学家用益生菌（干酪乳杆菌菌株Shirota）给日本柳杉花粉引发的过敏性鼻炎人食用，发现益生菌没效果；儿童是过敏的高发人群，科学家们对187名2-5岁、患有过敏性哮喘和/或鼻炎的学龄前儿童，食用益生菌酸奶，发现对哮喘儿童没有作用。所以，益生菌对过敏反应或过敏性疾病的预防或治疗还有待继续研究。

益生菌，菌种类型很多，不能包治百病，需要具体问题具体分析。您再碰到：“过敏了，是吃药呢？还是吃益生菌呢？”的问题，答案就是：如果是过敏性疾病了，医生开了药或者益生菌，就听医生的，针对性治疗过敏性疾病；如果是平时预防，可以在医师或营养师的指导下，选择保健作用的益生菌。

文/张国华（山西大学生命科学学院副教授）