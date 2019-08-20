2019年8月17日，中国抗癌协会医院管理分会第三届委员会第二次全体委员会议在重庆召开。会上，中国抗癌协会医院管理分会主任委员季加孚作工作报告，并增选了江西省肿瘤医院院长钭方芳，福建省肿瘤医院院长、党委书记郑雄伟等10位院长为医院管理分会第三届委员会常务委员。来自全国各地的医院院长和管理者80余人参加了此次会议，会议由医院管理分会秘书长仲西瑶主持。

中国抗癌协会医院管理分会主任委员、北京大学肿瘤医院季加孚做工作报告

中国抗癌协会医院管理分会主任委员季加孚在报告中对过去一年的工作进行了总结和梳理，并对2019年下半年工作进行了展望。他在报告中表示，中国抗癌协会医院管理分会第一时间成立了党小组，对医院管理分会进行正确引领，把握正确的工作方向，这对医院管理分会的发展起到了重要作用。一年来，医院管理分会召开了换届会议暨第三届第一次全体委员会议，举办了2018医院院长论坛，协办国家卫生健康委医院管理品质持续改进观摩会，启动了“新磐石”工程，举办了现代医院质量安全与精细化管理高级研修班，并且，医院管理分会会员有了4倍的增长，新发展会员1572人，为管理分会增添了新鲜血液，使会员从518人增加到2163人，为未来的发展奠定了坚实基础。

季加孚院长在报告中对下半年的重点工作进行了介绍，将成立青年委员会，组建专业学组，开展线上创新管理学院工作，发展学生会员，推广和维护好中国抗癌协会医院管理分会微信公众账号，以线上线下相结合的方式，推动医院管理分会的全面发展。

会议增选10位常务委员。医院管理分会现任委员97人，常委22人，根据《中国抗癌协会专委会组织管理规定》，会议增选了10位常务委员，他们是：江西省肿瘤医院院长钭方芳,福建省肿瘤医院院长、党委书记郑雄伟，浙江大学肿瘤医院副院长、副所长丁克峰，云南省肿瘤医院、昆明医科大学第三附属医院院长黄云超，南通市肿瘤医院院长、党委书记王高仁，广州医科大学肿瘤医院院长崔书中，山西省肿瘤医院院长（所长）张桓虎，甘肃省肿瘤医院院长夏小军，中山大学孙逸仙纪念医院院长宋尔卫，内蒙古自治区肿瘤医院院长赵海平。

中国抗癌协会秘书长王瑛总结讲话

中国抗癌协会秘书长王瑛在总结中对医院管理分会的工作给予了肯定，她说，在季加孚院长的带领下，分会的各项工作取得了显著成效，这是分会不忘初心，牢记使命，敢于担当，善于担当的结果，尤其是分会还成立了党小组，引领了分会各项工作的正确方向。医院管理分会人员素质高，资源好，是最具有优势和发展潜力的组织。祝贺十位专家当选常委，这是荣誉，也是责任，希望大家要齐心协力，把管理分会办成品牌，成为中国抗癌协会最有特色的机构，我们对分会未来的工作充满期待和希望，相信今后医院管理分会的工作会有更多更好的发展。（北京大学肿瘤医院 管九苹）