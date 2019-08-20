说出坏情绪，孩子少抑郁

青少年抑郁已成为全球关注的健康问题。美国疾控中心数据显示，全国约17%的高中生表示曾有过自杀的念头，超过13%的人曾制定过自杀计划，7.4%的人在过去一年内曾试图自杀。美国罗彻斯特大学和埃默里大学近日的一项联合研究发现，能够准确而具体地描述自己的负面情绪，有助青少年远离抑郁，保持精神健康。

研究团队招募233名平均年龄为16岁的青少年（其中54%是女性）,并对他们的抑郁情绪进行了诊断性评估。接下来，参试者在一周时间内每天4次汇报他们的情绪状态。为期一年半的随访过程中，研究人员发现，那些不擅于辨别和表达自我负面情绪的年轻人更容易在经历生活压力事件后出现抑郁症状。研究结论发表在《情感》期刊上。

研究主要作者、罗彻斯特大学的心理学助理教授丽莎·斯塔尔解释称，与幼儿期和成年期相比，人在青少年时期对负面情绪区别能力最低，因此，抑郁症发病率也比较高。理解、分辨负面情绪之间的细微差别，并应用适当词句来准确表达情绪的能力可以更好地保护孩子的内心。具体来说，相对于笼统地回答“我感觉不好”，如果能确切地说出 “我感到恼火”“我觉得沮丧”“我很羞愧”等感受，有助得出更佳的解决方案。▲ （韦华明）