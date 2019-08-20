牙齿缺了，一定早补上

国家老年医学中心、北京医院口腔科副主任医师 刘 聪

有的老人缺牙后迟迟不去镶牙，但是患牙拔掉后，牙列中间留下的空隙易嵌塞食物，时间久了会引发龋病和牙周病。为保证晚年健康，老人缺牙后要及时镶假牙，或选择种植牙。

“洗、拔、补、镶”是整个规范治疗过程，定期洗牙是最基本的牙齿保健方式。从牙齿健康角度来说，每半年到一年洗一次牙，可以有效预防和控制牙周疾病，预防牙齿缺失。很多老年患者历经洗牙、拔牙、补牙这一系列治疗后才能镶牙，可能需数月时间，因此，老年人镶牙前应做好充分的心理准备。镶牙后，为延长假牙使用寿命，需要精心维护。老人镶牙后1个月内，应避免吃难嚼的食物，以循序渐进的方式顺利度过戴假牙的适应期。有的老人喜欢吃烙饼、牛肉干、炸花生、排骨等难嚼食物，镶了牙之后若不加限制，容易造成疼痛、牙槽骨吸收、树脂材质牙齿过快磨损等情况，甚至导致余留牙劈裂。镶假牙后，要注意口腔卫生，饭后除了漱口，还应采用正确的刷牙方法。

如果条件允许，还是建议老人选“种植牙”。其一般不需要磨除健康牙齿组织，能很好地恢复功能和美观，舒适性好，使用寿命长，而且人工牙根植入后有利于防止牙槽骨进一步吸收。种植治疗的主要缺点是费用高、疗程长，适应症选择较为严格，需要全面的检查和设计，综合考虑患者的口腔局部和全身健康状况、生活习惯和经济条件等因素。