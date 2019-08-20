北京市读者韩先生问：我今年68岁，前一阵突发急性心梗入院，现已出院。奇怪的是，我发病前没有任何胸闷症状，就是连着一个星期每天都打嗝，而且非常频繁。这和心梗发作有关系吗？

中国医科大学航空总医院心内二科主任医师刘芳解答：打嗝是由于膈肌痉挛收缩引起的。身体健康的人一过性打嗝，多与饮食有关，外界温度变化和过度吸烟也可引起。打嗝频繁、持续或合并其他症状，就要考虑是否为某些特殊疾病了，比如中枢性疾病、外周性疾病及药物、精神因素等所致。

另外，膈肌周围病变，如肺炎、胸膜炎、心包炎、心肌梗死、膈下脓肿、食管裂孔疝等，也可造成膈肌痉挛收缩，出现打嗝症状，尤其是急性下壁心肌梗死。心脏下壁距离膈肌很近，心肌缺血坏死后，一些炎症介质刺激膈肌，就出现了韩先生所述症状。此外，还可能出现胃肠道功能障碍，如腹痛、恶心、呕吐等。

大多数急性心肌梗死患者会在发病前1~3天甚至3~7天出现全身症状，如乏力、胸部不适、心悸、烦躁等，同时可伴有恶心、呕吐、大汗、心动过速和血压大幅波动，以及口腔颌面部疼痛等非典型症状，含服硝酸甘油后症状无法缓解。此时，患者及家属一定要引起重视，就诊时查一下普通心电图，必要时查肌钙蛋白、心肌酶等。平时注意戒烟限酒，避免过度劳累，保证睡眠，不要在饱餐或饥饿情况下洗澡，洗澡时间不宜过长，天气变化时要注意保暖等。▲