强制职工拉人住院，医院“没病找病”不应该

“但愿世间人无病，宁可架上药生尘”——这家医院如此生拉硬拽、欢迎光顾，是为何意？

近日有网友反映，河南省中医院西区医院强制要求医护人员拉病人住院，拉不够规定人数就罚款。当地记者就此采访，该院多名医护人员承认此事为真。涉事医院虽不敢出台书面规定，但口头传达，要求每名职工每天需找5人看病、住院，没有完成任务将扣发200元。个别医生无奈之下，拉自己父母来充数。

对此，河南省中医院8月19日接受新京报记者采访时回应，涉事医院属民营医院，河南省中医院与之为业务指导合作关系。目前已要求涉事医院停止拉人头等违规操作。

就诊的病人数量，关系到医院的效益和存在价值。但医院是救死扶伤的地方，控制和消灭疾病，是其职责所在。对于民众而言，疾病与死亡为他们所避讳，当然越少越好。

有道是“但愿世间人无病，宁可架上药生尘”，该医院生拉硬拽、欢迎光顾，这种犯忌的做法，首先让人感觉很不舒服。几年前，有医院挂出大条幅，庆祝该院住院病人突破4万人次，遭到众多网友痛批。还有医院仅仅因为贴出“生意兴隆”的对联，就引发社会的广泛质疑。相比之下，河南这家医院强制职工拉人头，千方百计“制造病人”“增加业绩”，无疑吃相更难看，性质也更恶劣。

当前倡导全民健康，突出强调预防的作用，要求对疾病全过程实施干预，目的就在于通过“治未病”来减少发病率，病人越来越少，才是医务工作者的努力方向。

减少医疗支出尤其是个人支出，亦是医改的一个重点内容。即便是民营医院，也不宜违背医改的方向，为了收入不择手段，只会将医院带进发展的死胡同。

值得注意的是，西区医院对病人“热烈欢迎”，对记者则是“严防死守”。当地记者在采访过程中，虽然已经出示过证件，但院方相关人员仍粗暴抢夺摄像设备和记者的私人手机，并把记者强行带到一个房间里，不让记者离开。

从这些现象不难看出，该医院在管理和应对事件上，都还非常不成熟。其实，这家医院7月28日才正式开诊，的确还处于“婴儿期”。急切想病人来看病、害怕负面舆情的心思不难理解，但问题在于，西区医院关键的第一步，就迈错了方向。

更何况，打造具有公益性质的中医药特色医疗机构，是该院挂牌成立时的一项承诺，如今言犹在耳，西区医院却强制职工拉病人住院，如此“没病找病”，或许能够及早赚钱，却会导致医保基金出现浪费，公益性何以体现，有待涉事医院作出答复。

□罗志华（医生）