今年8月19日是第二个中国医师节。长期以来，我国广大医务工作者弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，守护亿万民众的健康，赢得了全社会的赞誉。

守护生命之光

一粒小小的糖丸，包裹着的是病毒学家、中国医学科学院北京协和医学院原院长顾方舟为实现我国全面消灭脊髓灰质炎而奉献一生的故事。

1955年，俗称“小儿麻痹症”的脊髓灰质炎在我国出现，并迅速蔓延。1957年，回国不久的顾方舟临危受命，开始脊髓灰质炎研究工作。争分夺秒的艰辛研究后，减毒活疫苗研制成功。一个问题也随之出现：疫苗三期试验的第一期需要在少数人身上检验效果。顾方舟和同事们毫不犹豫地做出自己先试用疫苗的决定。一周过去，顾方舟的生命体征平稳，没有出现任何异常。然而，他的眉头锁得更紧了——成人本身大多就对脊灰病毒有免疫力，必须证明这疫苗对小孩也安全才行。

顾方舟在一番思想斗争后，瞒着妻子，给刚满月的儿子喂下了疫苗。几经探索实验，陪伴了几代中国人的糖丸疫苗终于诞生。2000年，“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”举行，顾方舟作为代表签下了自己的名字。从1957年到2000年，从无疫苗可用到消灭脊髓灰质炎，顾方舟一路艰辛跋涉。

勇攀医学高峰

生命至上，大爱无疆。在生命奇迹背后，是医者勇于攀登创新之巅的精神，他们竖起敬佑生命、救死扶伤的精神丰碑。

自上世纪80年代后期起，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师张俊廷团队承担了“脊髓髓内肿瘤和脑干肿瘤”这一开创性攻关项目的主要工作，不断突破手术“禁区”，总结出一整套易于推广的脊髓及脑干肿瘤的临床经验和治疗规范。

当时间进入世纪之交，张俊廷敏锐地觉察到颅底肿瘤外科的发展瓶颈，开始致力于极具挑战性的颅底肿瘤显微外科规范化治疗研究，由他领导的专业组在国际上首创双骨瓣乙状窦前入路切除岩斜区肿瘤等多种治疗方法。目前，他带领的专业组每年完成颅内复杂疑难性肿瘤及脊髓内肿瘤显微手术近500例，达到国际领先水平。

铸就医者仁心

医者仁心，悲悯常怀。医护工作者们怀着对患者的关爱，传承着大医精诚、悬壶济世的医者仁心，为人们的健康辛勤奔劳。

“技不在高而在德，术不在巧而在仁。”这是中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任医师葛均波的座右铭。他曾创造了冠心病治疗的多项“第一”，成功抢救超过2000例危重急性心肌梗死患者。他自主研制的可降解涂层新型冠状支架，平均每年使超过10万例冠心病患者获益，可为患者和国家每年节省医疗费用支出15亿元。

有一次，他为一名19岁女孩做了一台高难度心脏介入手术。手术过程中，他的手因高度疲劳，两次抽筋，一边痛苦地自我按摩，一边继续完成手术。由于长时间做手术，他患了椎间盘突出症。即便在住院期间，他依然通过对讲机指导手术。有时甚至绑着腰托，亲自将手术完成。

医者仁心，大医精诚。默默无闻的白衣天使们用无疆大爱托起健康中国的大厦，谱写了一曲曲生命赞歌。