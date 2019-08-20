编者的话：《黄帝内经》记载：“心者，君主之官也，神明出焉。”可见，养心是调养五脏的重中之重，能使人健康长寿、减少疾病、抵御衰老。中药里，淡竹叶、红景天常用于养心。本期介绍四个养心的食疗方，读者朋友可按需选用。

广东省中医院心血管病专科主任医师 胡世云

淡竹叶枸杞茶除烦止渴

中医认为，心主司血脉的正常运行和人的精神意识思维活动，它离不开阴液的滋养。若久病身体虚、精神压力大、情志不畅、爱生气，或者天气炎热，就会耗损心的阴液，内生虚热，导致心烦口渴、排汗多、小便短赤、面色无华、神不守舍等症状。

这样的人群可以用淡竹叶枸杞茶来清心、安神、利尿。具体为：取淡竹叶10克、枸杞7克，清水洗净后，沸水冲服，可多次饮用。方中，淡竹叶味甘淡，性寒，入心经能清心火以除烦，入胃经能泻胃火以止渴，还有渗湿利尿的功效。冲泡时加入滋补肝肾的枸杞，能缓解出汗多伤心液的症状。两者同用泡茶，味道清香可口，颜色微黄淡绿，晶莹透亮，不但养心，还有养肾、益精气、润肺、清肝热的作用。

需注意，无实火、湿热者慎服本方；体虚有寒者、孕妇、肾亏尿频者忌服。▲

二参淡竹粥

缓解冠心病

漫长的夏季过后，很多人因暑热耗气伤阴而出现种种症状，气阴两虚型冠心病患者更为不适，可见胸闷隐痛时作时止、心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、遇劳更甚等表现。针对此，患者可服用二参淡竹粥来益气养阴、化瘀通络。

具体为：取西洋参3克、丹参10克、淡竹叶6克、粳米30克；洗净所有药材，等锅中的水烧开后，将丹参、淡竹叶、粳米放入锅中煎煮；待粥快熟时，放入西洋参，转小火熬煮 20 分钟即可。

方中，西洋参可补气养阴、清热生津，较宜于气阴两伤而有热者。丹参归心、肝经，可活血祛瘀、清心除烦，对瘀阻心脉、胸痹心痛也有缓解作用。现代药理研究表明，丹参能抗心律失常，扩张冠脉，增加冠脉血流量；提高耐缺氧能力，保护心肌，降低血压；降低血液黏度，控制血小板聚集，对抗血栓形成。几味同用，对气阴两虚型冠心病有一定的缓解作用。▲

失眠多梦

煲景天党参乌鸡汤

经常心悸胸闷的人，多伴有心神不宁、失眠多梦的症状，平时可常煲景天党参乌鸡汤。

具体为：取乌鸡1只、红景天20克、党参20克，大葱1棵、生姜15克。乌鸡宰杀、清洗干净；红景天、党参洗净后，用纱布包好，和大葱、生姜一起放入锅中，加水，大火煮开后，转小火炖1小时，加入少许食盐和胡椒粉调味即可食用。

方中，乌鸡可补气养血；红景天益气活血；党参性寒，入心经，有清心凉血、除烦安神之功效，治疗心悸失眠效果较好。几味共用，有补气养心、养血安神、活血化瘀的作用，气阳亏虚、瘀血阻络导致心悸胸闷失眠的冠心病、心衰患者也可食用。▲

胸闷心痛

冲泡红景天

若有心悸胸闷、倦怠乏力、气短懒言、神疲体倦、饮食减少、脘腹胀满、手足发麻、舌下静脉瘀曲的症状，一般是气虚血瘀导致的，多见于心气不足等证。除了出汗多，衰老、爱吃寒凉食物、成天吹空调也是诱发因素。针对这种情况，可用红景天茶来益气化瘀。

具体为：取红景天5克，清水洗净后，沸水冲服，可多次饮用。

红景天具有玫瑰香气，鲜时更浓郁，归肺、脾、心经，能健脾益气、活血、通脉止痛、活血化瘀，适用于气虚血瘀导致的胸痹心痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言等症状。现代研究表明，红景天能有效缓解高原反应，起到抗疲劳、抗缺氧的作用。其还可用于老年性心衰、糖尿病、神经官能症、贫血、肝脏病等病症的辅助治疗。▲