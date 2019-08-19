手足心老出汗，脾胃失调了

华中科技大学同济医学院附属同济医院中医科副主任医师 陈 刚

日常生活中，很多人情绪紧张时会出现手足心出汗的情况，这是人体的正常生理反应，不必过于担心。但如果手足心老出汗，就要当心了。从中医角度看，这可能是脾胃功能失调的典型表现。

手足心老出汗，中医称为“手足多汗症”，即指手足部出汗而其他部分无汗，其主症多见手足经常潮湿多汗。脾胃主肌肉四肢，其病理变化常在手足反映出有关症状。故历代多数医家家认为，手足汗出多与脾胃有关。手足多汗的主要病因病机包括阳明热盛、脾胃湿热以及脾胃虚寒。

阳明热盛而汗出者，最早记载于张仲景的《伤寒论》。手足出汗是燥湿内结的重要临床指征，而燥湿内结是阳明腑证的主症之一。阳明热盛，津液受伤，未能遍身汗出，仅能从阳明脾胃经所主的手足处将汗发出。脾胃湿热而出汗者，多因饮食不节或外感湿邪，损伤脾胃，湿浊内生、蒸久化热、湿热蕴蒸、迫津为汗而旁达四肢所致。脾胃虚寒而出汗者，多因阴寒内盛、寒凝冷结、中气困滞、固摄失司所致，进而容易使身体形成冷汗外溢手足。

临床诊治鉴别上，手足汗出多而大便困难者，缘自阳明热盛；手足汗出多而黏者，缘于脾胃湿热；手足汗出并手足不温者，属于脾胃虚寒。阳明热盛、燥结内结，应苦寒攻下，宜服用承气汤、大柴胡汤；脾胃湿热、蕴蒸迫津，应清热除湿，宜服用三仁汤；脾胃虚寒、固摄失司，应甘温理中，宜服用理中汤。

除药物治疗，日常饮食调护也十分重要。脾胃实症者包括阳明热盛、脾胃湿热者，多因饮酒过多及过食辛辣肥甘所致，常常伴有口臭口苦、大便不畅、小便黄浊、舌苔厚腻等症状。这类人群建议少饮酒，尽量不要吃辛辣食物，多吃苦瓜、马芷苋、绿豆、赤豆、百合、冬瓜、黄瓜、西瓜等果蔬。脾胃虚弱者，多与素食生冷、年老体衰有关，常常伴有容易困倦、手心苍白、腹痛隐隐、喜温、舌淡苔白等症状，建议少食生冷瓜果，适当吃些薏仁、山药、红枣、核桃仁、洋葱、韭菜等食物。

此外，还有一些身体部位的症状也是脾胃失调的表现（如图表），应格外注意。