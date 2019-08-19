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长期服药，注意祛湿

2019年08月19日11:13 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

糖尿病、高血压等慢病人群需要长期用药。在药物的副作用中，很多都会影响肝肾、脾胃健康，这些副作用多以肝胆湿热、脾胃湿热的形式出现。因此，药物致湿比较普遍，尤其是降糖药、降压药、降脂药、止痛药和抗生素。但生病又必须吃药，因此建议需要长期服药的人群，应在生活中注意以下脏腑机能的状况，出现相应不适症状及时就医，并在专业医生指导下祛湿。

肝。湿毒会引发转氨酶升高，因为药物会增加肝脏代谢负担，眼睛干涩模糊、头晕、咽干口苦、情绪易怒等就是肝湿热的典型表现。

胆。有些药物副作用会导致胆汁瘀积，主要症状表现为身体肤色发黄、小便泛黄、大便青绿色等。

脾胃。“脾主肌肉四肢”，有些人吃了药后乏力、没劲，这是脾胃出现湿热的表现。脾主运化，机体正常水谷精微不能得到有效运化，人体还会出现便秘、大便干燥、消化功能差等问题。

肾和膀胱。有些人服用药物后会有尿频症状，中医称“膀胱湿热证”“癃闭”，容易引发前列腺炎。

心肺。降压药会引起血管舒张，这也是为什么有些人服药后有心慌心悸、胸闷气短的原因。

如何保证安全用药，尽可能避免招来湿气？建议大家做到以下几点:1.按规矩吃药。明确药物要求是饭前服还是饭后服，不能图省事随意服药，以减少药物成分对机体的刺激。2.防止药物拮抗和叠加作用。两种药物同时服，可能有减弱药效或增加副作用的风险。如果需要同时服用多种药物，一定遵医嘱。3.吃药的同时，定期找专业中医师辨证祛湿。 （单祺雯）

(责编：李轶群、杨迪)


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