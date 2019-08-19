首都儿科研究所耳鼻喉科副主任医师 陆颖霞

门诊中，经常有家长问，我家宝宝鼻子里总有很多鼻屎，怎么回事？这要从鼻屎产生说起。

鼻子里有很多腺体，它平时会分泌一些黏液来滋润鼻腔，使其能够排出脏东西。当我们有感冒、鼻炎或轻度呼吸道感染时，这个腺体就会分泌增多，鼻涕就会比较多；如果空气干燥时，这些分泌物就会结成干痂，跟外面的空气污染物和灰尘结合在一起，变成干干的鼻屎。因此，鼻屎多一定程度上提示了宝宝有感冒、鼻炎或轻度呼吸道感染等问题，家长应及时鉴别或带孩子就医，根据具体情况对症处理。

通常情况下，预防以上问题，家长护理孩子时最好做到：适当增加户外活动；家长要注意天气变化，及时给孩子增减衣服，沙尘天气尽量不要外出；居室应保持适宜的湿度和温度，经常通风换气；过敏季，少带孩子去人多的公共场所，出门最好佩戴口罩，远离花草等容易致敏的物质。（单祺雯）